光寶科技連續十年入選「道瓊永續指數」DJSI成份股

光寶科技（2301）宣布今日獲頒2020年TCSA 台灣企業永續獎，囊括綜合績效類「十大永續典範台灣企業獎」、企業永續報告類「電子資訊製造業白金獎」，以及卓越案例獎類「創意溝通獎」、「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「社會共融獎」及「資訊安全獎」等七大獎項；同時連續十年入選為「道瓊永續新興市場指數」DJSI成份股。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶向來重視營運透明度與公司治理，在追求營收與獲利成長之餘，不忘積極實踐企業社會責任與對社會的各項承諾，包括勞資關係、員工照護、公司治理、環境保護與社會公益等多層面向，並注重遵守政府法規、保障工作權、增進工作職場健康與安全、發展綠色產品、降低環境影響、負起社會與環境責任等，以達到利害關係人之期待。

光寶在今年DJSI評比中，特別於電腦、電腦周邊和辦公室電子產品業之「重大性、政策影響、環境報導、環境政策與管理系統、氣候策略、社會報導及企業公民與慈善」等七個題組位居產業類組首位，其中五項更獲得滿分，顯示光寶長期耕耘永續治理發展、產業影響力及落實環境永續有成，相關作為榮獲投資機構及社會大眾高度肯定。

而TCSA 台灣企業永續獎評選中，光寶自主承諾於2025年達成每單位營收排碳量較基準2014年減少39.3%，該目標並已通過科學基礎目標倡議組織(SBTi)審查；且2019年溫室氣體排放總量密集度相比基準年已下降18%、廢棄物排放減幅15%、再生能源使用量比例達13%，因而獲得「氣候領袖獎」。

在「資訊安全獎」上，光寶推動ISO/IEC 27001：2013國際標準的資訊安全管理制度並於今年通過外部第三方認證，確保資訊資產之機密性、完整性、可用性及適法性。舉辦20屆的光寶創新獎，則是聯合供應商與社會資源，鼓勵科技領域的創新設計，獲得「社會共融獎」。此外，光寶勞工、健康與安全、環境及企業道德等規範均符合「責任商業聯盟行為準則」；每年企業永續報告書完整揭露ESG相關執行成果、並取得第三方高標準認證具高可信度資訊，達成與利害關係人溝通成效，再次獲得「電子資訊製造業白金獎」。