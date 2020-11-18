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宏碁加拿大電競LCD顯示器 奪下市場新霸主

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖（本報系資料庫）
宏碁董事長陳俊聖（本報系資料庫）

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）加拿大電競LCD顯示器自5月份起市佔逐月攀升，更在9月份創下近兩年新高，以34%市佔率成為市場新霸主；此外，LCD顯示器消費市場累計前9月銷量第一，為現今消費者多元需求的下半年遞交亮眼成績。

宏碁顯示器產品屢獲獎項，旗下一系列電競LCD螢幕功能強大，滿足擁有頂尖技術需求的菁英玩家、與以娛樂為導向的休閒玩家等不同遊戲需求，甫發表的最新產品更首獲德國萊因 Eyesafe® 認證的電競顯示器品牌，能濾除藍光並同時保持明豔清晰的色彩。宏碁顯示器市場屢屢在北美創新佳績，遠距及居家政策除了帶動筆電銷售外，連帶帶起電腦周邊產品的需求，電競LCD顯示器銷售也逆勢增長。

顯示器 電競 LCD

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