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TCSA台灣企業永續獎 日月光獲多項肯定

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣永續能源研究基金會所今天舉行「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮，日月光投控行政長汪渡村（右）代表日月光投控接受蔡總統頒獎。圖／日月光提供
台灣永續能源研究基金會所今天舉行「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮，日月光投控行政長汪渡村（右）代表日月光投控接受蔡總統頒獎。圖／日月光提供

台灣永續能源研究基金會所今天舉行「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮，日月光投控獲頒「創新成長獎」、「供應鏈管理獎」、「社會共融獎」、「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、｢資訊安全獎」、「企業永續報告白金獎」及「英文報告書金獎」等八個獎項，更榮獲「台灣十大永續典範企業獎（製造業組）」。

日月光投控董事長張虔生表示，公司長年致力永續經營與投入環保公益，感謝社會各界對於日月光所做努力的肯定。他說，每一個獲得的獎項都是超越自我與進步的動力，日月光也將繼續秉持「取之於社會、用於社會」的初衷落實企業社會責任，整合跨領域資源投入各項永續發展工作，發揮正面影響力。

日月光投控營運長吳田玉表示，為實現半導體異質整合，日月光推動工廠智慧化／智能化數位轉型，將於今年底設立完成18座智慧工廠，朝工業3.9的目標邁進，培育更多專業且具競爭力的優質人才。另為提升整體資安意識，日月光積極推動廠區取得ISO 27001資訊安全管理系統認證，更導入NIST網路安全框架（CSF）進行整體資安成熟度評量，針對客戶、供應商與員工更有效的管理與降低資安風險。

鑑於氣候變遷對於環境保護和企業營運的影響日益增加，減碳、減廢、減水的循環經濟一直是日月光堅持的承諾，不僅從技術與產品端著手改善，也連結員工、供應商、客戶發展共識，共同推動循環經濟五大主軸：「直接回收」、「再使用」、「廠外再生」、「再生物料」及「供應與租賃」，並在製造過程中引入低碳運輸物流，創造資源效率最大化。此外，日月光導入「碳揭露專案（CDP）」與「氣候相關財務揭露（TCFD）」架構，每年定期針對廠區進行特有風險評估，透過負責任的行動來改善營運模式，並對價值鏈夥伴帶來正面影響。

日月光投控行政長汪渡村表示，日月光以「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大面向作為企業永續發展策略，將核心能力深化精進永續發展，除了於企業內部推展ESG文化，也對於外部公共事務與環境保護不遺餘力，執行範疇遍及全球25個廠區。除了自身的實踐，日月光也透過供應鏈管理策略帶動供應商永續成長，發展穩定的夥伴關係，提高整體供應鏈韌性，具體實踐責任採購。同時，身為企業公民，日月光持續以節能減碳、自然生態保育、慈善活動等為主軸，與當地社區、公益組織及產官學界等合作，並長年進行各項專案對環境、社會、經濟的效益評估。日月光於2019年購置配備高端器材的行動醫療車深入多處偏鄉，減少年長者往返醫院的舟車勞頓與檢查費用，並舉辦銀髮健康照護課程與學童環境教學活動，以企業資源提升社會整體發展，創造社會價值。

日月光 資安

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