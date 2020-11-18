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台積電擴張5奈米製程 明年底將囊括近6成先進製程市占

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台積電。記者劉學聖╱攝影
台積電。記者劉學聖╱攝影

TrendForce旗下半導體研究處表示，觀察目前最先進的5奈米製程，台積電（2330）在華為旗下HiSilicon遭美禁令限制後，今年初才量產的5奈米製程僅剩蘋果為唯一客戶，預估其總投片量難以完全彌補HiSilicon空缺的產能，導致5奈米稼動率今年下半年落在約85~90%；明年除蘋果之外，AMD 5奈米Zen 4架構產品也將開始小量試產，將支撐稼動率維持在85~90%。

TrendForce指出，即使Apple積極導入自研Mac CPU及應用於伺服器的FPGA加速卡，其總投片量仍難以完全彌補HiSilicon空缺的產能，導致5奈米稼動率今年下半年落在約85~90%；展望明年，除Apple持續以5奈米+生產A15 Bionic外，AMD 5奈米 Zen 4架構產品也將開始小量試產，支撐5奈米稼動率。

另外，2021年底至2022年，包括Mediatek、NVIDIA及Qualcomm都已有5/4奈米產品量產計畫，加上AMD Zen4架構的放量，及Intel CPU委外生產預估將在2022年首先採用5奈米製程，龐大的需求量已促使台積電著手進行擴產計畫。

TrendForce表示，根據目前觀察，Apple在2022年持續採用4奈米（為5奈米微縮製程）生產A16處理器的可能性相當高，屆時不排除台積電將進一步把5奈米產能再擴大，以支援客戶強勁的需求。

反觀Samsung，雖然NVIDIA Hopper架構Geforce平台GPU將持續委由Samsung代工，加上Qualcomm Snapdragon 885及Samsung Exynos旗艦系列的挹注，支撐Samsung 5nm在2021年也有擴產計畫，但相較於台積電仍有約兩成的產能落差。

TrendForce指出，近年來聯電（2303）、Global Foundries相繼退出先進製程競賽，撇除近期受美出貨禁令纏身的中芯，目前7奈米及以下節點僅剩台積電及Samsung彼此較量。

從客戶別來看，在獲NVIDIA大單後，Samsung也在平澤新廠積極擴張5奈米產能，但當時序進入2022年，由於Qualcomm Snapdragon 895計畫採用台積電4奈米的可能性高，屆時Samsung將僅有NVIDIA及Samsung (LSI) 為主要客戶；反觀台積電，除Apple、AMD、Mediatek、NVIDIA、Qualcomm外，更有機會獲Intel CPU委外青睞。

TrendForce認為，台積電5奈米需求在2022年將相對穩定及強勁，且3奈米製程也將在2022下半年量產，可望進一步推升其市占。

奈米 台積電 Samsung

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