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研調：今年全球晶圓代工產值估年增23.8% 創新高

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

TrendForce旗下半導體研究處表示，今年在新冠肺炎疫情下造成眾多產業的衝擊，但受惠於遠距辦公與教學的新生活常態，加上5G智慧型手機滲透率提升，及相關基礎建設需求強勁的帶動，全球半導體產業逆勢上揚，預估今年全球晶圓代工產值年成長將高達23.8%，突破近十年高峰。

從接單狀況來看，半導體代工產能的吃緊預估將至少延續到2021年上半年，在10nm等級以下先進製程方面， 台積電（2330）與Samsung現階段產能都在近乎滿載的水準，且明後年將陸續有4/3nm製程問世，使得ASML的EUV設備已經成為各家晶圓廠亟欲爭奪的稀缺資源，沒有EUV機台就無法在先進製程上擴大產能。

此外，28nm以上製程在CIS、SDDI（小尺寸顯示驅動晶片）、RF射頻、TV晶片、WiFi、藍芽、TWS等需求支撐，加上WiFi 6、AI Memory異質整合等新興應用挹注，產能也有日益緊缺的趨勢。

8吋產能自去年下半年起就一片難求，由於8吋設備幾乎已無供應商生產，使得8吋機台售價水漲船高，而8吋晶圓售價相對偏低，因此普遍來說8吋擴產並不符合成本效益；但是PMIC（電源管理晶片）、LDDI（大尺寸顯示驅動晶片）等產品在8吋廠生產卻最具成本效益，並無往12吋甚至先進製程轉進的必要性。

當時序進入5G時代，PMIC尤其在智慧型手機與基地台需求都呈倍數增長，導致有限的產能供不應求，雖然部分產品有機會逐步轉往12吋廠生產，但短期內依然難以紓解8吋需求緊缺的市況。

晶片 智慧型手機 晶圓廠

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