TCSA台灣企業永續獎 日月光獲多項肯定

日月光投控（3711）榮獲台灣永續能源研究基金會所主辦「TCSA台灣企業永續獎」之「創新成長獎」、「供應鏈管理獎」、「社會共融獎」、「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、｢資訊安全獎」、「企業永續報告白金獎」及「英文報告書金獎」等八個獎項，更榮獲「台灣十大永續典範企業獎（製造業組）」。日月光投控董事長張虔生表示，公司長年致力永續經營與投入環保公益，感謝台灣社會各界對於日月光所做的努力給予肯定。

日月光投控營運長吳田玉表示，為實現半導體異質整合，日月光推動工廠智慧化/智能化數位轉型，將於今年底設立完成18座智慧工廠，朝工業3.9的目標邁進，培育更多專業且具競爭力的優質人才。另為提升整體資安意識，日月光積極推動廠區取得ISO 27001資訊安全管理系統認證，更導入NIST網路安全框架(CSF)進行整體資安成熟度評量，針對客戶、供應商與員工更有效的管理與降低資安風險。

鑑於氣候變遷對於環境保護和企業營運的影響日益增加，減碳、減廢、減水的循環經濟一直是日月光堅持的承諾，不僅從技術與產品端著手改善，也連結員工、供應商、客戶發展共識，共同推動循環經濟五大主軸：「直接回收」、「再使用」、「廠外再生」、「再生物料」及「供應與租賃」，並在製造過程中引入低碳運輸物流，創造資源效率最大化。

此外，日月光也導入「碳揭露專案(CDP)」與「氣候相關財務揭露(TCFD)」架構，每年定期針對廠區進行特有風險評估，透過負責任的行動來改善營運模式，並對價值鏈夥伴帶來正面影響。