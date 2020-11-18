鴻海科技集團榮獲2020 TCSA台灣企業永續獎

鴻海科技集團今（18）日榮獲台灣企業永續學院主辦的「2020台灣企業永續獎」報告書金獎，這是鴻海（2317）連續兩年得到主辦單位肯定。身為全球企業公民的重要一份子，鴻海長時間深耕ESG領域，並於今(2020)年股東大會首次對外揭露集團在環境、社會及公司治理方面的努力，未來也將持續藉由自身科技創新優勢，回饋社會。

作為營運版圖橫跨全球的高科技服務公司，鴻海體認到成就越大，責任越大，因此持續落實深耕ESG領域，著重於5大區塊：誠信經營永續發展、以人為本共創雙贏、保障安全促進健康、綠色管理共同成長、節能減碳綠色環保等，透過各項具體措施逐步落實。

基於此理念，鴻海亦於11月宣布「氣候行動100+」淨零排放的目標承諾，包括：1. 遵守鴻海集團廠區當地政府的碳排放政策。2. 鴻海集團價值鏈的溫室氣體排放與《巴黎氣候協定》目標保持一致，並於 2050 年之前實現溫室氣體淨零排放目標。

3. 回應氣候行動 100+ 指導委員會提出的三大目標並採取行動： (1)強化氣候變遷治理； (2)針對鴻海集團價值鏈的溫室氣體排放採取行動； (3)依照氣候相關財務揭露建議(TCFD) 進行資訊披露。

過去鴻海在環境保護的實踐上，2019年的總回收水量高達447萬噸，相當於全台家庭用戶2年半用水量；節能改造部分，去年共省下5億度電力，節能效益近14億元；綠色能源使用量也超過9.5億度，占全集團能源總用量約10％。

社會參與部分，為解決少子化問題，鴻海擴大對「鴻海寶寶」們的照顧，從0到3歲延伸至0到6歲，今年迄今約有1,052名「鴻海寶寶」受惠；同時，為鼓勵年輕築夢者勇敢實踐，鴻海教育基金會也長期透過「鴻海獎學鯨」、「永齡鴻海台灣希望小學」機制，長期幫助台灣弱勢學生，過去10年來幫助全台近10萬名學生。基金會歷年來投入社會扶助金額，累計已逾20億元新台幣。