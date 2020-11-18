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蔡力行：聯發科整體薪酬有競爭力

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
聯發科執行長蔡力行。記者鐘惠玲/攝影
聯發科執行長蔡力行。記者鐘惠玲/攝影

對於台積電宣布明年將調整薪酬結構，聯發科執行長蔡力行今（18）日受訪時認為，每個公司都有其薪酬結構，聯發科在包括固定薪資與變動薪酬的全年整體薪酬方面競爭力，他覺得沒問題。

同業在固定薪資與變動薪酬方面有所調整，蔡力行說，聯發科會了解，不過該公司有其制度，基本上也有競爭力。

根據公開資訊觀測站揭露資料，聯發科2019年非擔任主管職務的全時員工薪資，平均數為264.7萬元，中位數為233.9萬元，這兩項數據在上市半導體業分類中，僅次於聯詠。

根據聯發科公布的資料，到2019年底為止，該公司員工數超過1.4萬人，全球共有27個辦公據點，國外員工數占38％，台灣員工數近9,000人。在聯發科員工中，約近九成是研發與技術人員，擁有碩博士學歷的比例達76％。

聯發科2019年全球員工離職率為7.2%，台灣的離職率為5.4%。

聯發科 薪資

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