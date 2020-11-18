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亞太電信推數位創新 獲「2020 TCSA台灣企業永續獎」

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

由台灣永續能源研究基金會主辦的2020第十三屆TCSA台灣企業永續獎今（18） 日舉行頒獎典禮，亞太電信今年首次參賽，一舉拿下「企業永續報告類 電信傳播業 銅獎」，在企業永續發展之ESG ( Environmental環境、Social社會、Governance公司治理 ,下簡稱ESG) 各項領域表現傑出，獲高度肯定。

亞太電信表示，今年爆發新冠疫情，除減緩全球經濟發展，加上氣候變遷加劇，帶來諸多不確定性。2020年台灣邁入5G元年，5G為社會帶來許多變革，加速數位轉型，疫情是危機，也是蛻變的轉機。亞太電信結合核心本業，將永續經營納入其長期戰略，實現「智慧生活」品牌價值。在ESG三面向，加速推動數位創新及IoT等智慧城市創新應用、透過共頻共網核心進行節能減碳、致力縮短偏鄉數位落差，進行風險管理，因應未來不確定性，落實企業永續經營。

「台灣企業永續獎」為國內企業社會責任指標性獎項之一，目的為推動永續發展，表揚善盡CSR企業。今年無畏全球疫情，臺灣各界力拚永續，「台灣企業永續獎」參獎家數達252家，較去年成長28%，創歷年新高。亞太電信本次獲頒永續報告類獎項，該獎項全面性考核企業永續性、ESG績效內容接軌國際趨勢和國際準則，亞太電信歷經多位專家嚴格評選，從中脫穎而出。

亞太電信 疫情 5G

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