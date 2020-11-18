SEMI：八成民眾支持加速發展太陽光電 盼推動能源轉型

SEMI今（18）日發布新聞表示，《太陽光電公共政策建言書》透過委託台經院發出的有效問卷1,000份以上調查結果發現，除最新民調高達8成民眾支持加快發展太陽光電之外，83.6%的民眾支持在閒置的土地上架設太陽光電、78.6%的民眾支持結合太陽光電以複合式利用土地或空間，顯示民眾不僅未受負面新聞影響，對再生能源和太陽光電裝置持續支持，更正面認同閒置、不利耕作之土地應有更多元發展。

SEMI太陽光電公共政策倡議委員會近日號召台灣太陽光電產業協會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會，共同拜會行政院副院長沈榮津，並遞交此政策建言書。於會議上，SEMI太陽光電公共政策倡議委員會也實際與政府溝通，確認將躉購費率調整及完工期程建議納入考量，且政府採納產業建議，將成立工作坊，打造政府、協會、產業三方協力平台。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，今年SEMI第二度向政府發布《太陽光電公共政策建言書》，期望能針對太陽光電政策與配套措施，向政府提出最具體的建議。SEMI將持續協助政府與產業關注全球再生能源產業趨勢，促進產業的健全發展。希望透過政府、協會、產業三方協力的合作模式，共同達成2025年太陽能設置20GW的總目標。

SEMI太陽光電公共政策倡議委員會主委暨聯合再生能源太陽能事業總經理沈維鈞也表示，雖然有不少挑戰衝擊著太陽光電產業，但也有許多潛在的機會與民眾的支持，支撐著產業持續向前。期望政府在政策上盡可能參採我們的建議，在維持躉購費率穩定性和完整性、加強政策溝通和穩定性與健全自願性產品認證機制等三個面向，考量產業因應現實困境所提出的12項建言，讓能源轉型順利達標。

SEMI也表示，隨著蘋果、Google、台積電等企業加入再生能源倡議計畫（RE100），連帶要求供應鏈跟進，綠能的重要性不言而喻。蔡英文總統也於日前出席活動時表示：「台美將開展經濟對話，其中替代能源是重要議題，台灣也希望能在2025年的再生能源占比大幅提升」，顯見政府推動再生能源的決心。