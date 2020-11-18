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2020年全球晶圓代工產值估年增23.8% 創新高

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年疫情導致眾多產業受到衝擊，然受惠於遠距辦公與教學的新生活常態，加上5G智慧型手機滲透率提升，以及相關基礎建設需求強勁的帶動，使全球半導體產業逆勢上揚，預估2020年全球晶圓代工產值年成長將高達23.8%，突破近十年高峰。

從接單狀況來看，半導體代工產能的吃緊預估將至少延續到2021年上半年，在10nm等級以下先進製程方面， TSMC與Samsung現階段產能都在近乎滿載的水準，且明後年將陸續有4/3nm製程問世，使得ASML的EUV設備已經成為各家晶圓廠亟欲爭奪的稀缺資源，沒有EUV機台就無法在先進製程上擴大產能。

除此之外，28nm以上製程在CIS、SDDI（小尺寸顯示驅動晶片）、RF射頻、TV晶片、WiFi、藍芽、TWS等眾多需求支撐，加上WiFi 6、AI Memory異質整合等新興應用挹注，產能亦有日益緊缺的趨勢。

值得一提的是，8吋產能自2019下半年起即一片難求，由於8吋設備幾乎已無供應商生產，使得8吋機台售價水漲船高，而8吋晶圓售價相對偏低，因此普遍來說8吋擴產並不符合成本效益；然而，如PMIC（電源管理晶片）、LDDI（大尺寸顯示驅動晶片）等產品在8吋廠生產卻最具成本效益，並無往12吋甚至先進製程轉進的必要性。當時序進入5G時代，PMIC尤其在智慧型手機與基地台需求都呈倍數增長，導致有限的產能供不應求，雖然部分產品有機會逐步轉往12吋廠生產，但短期內依然難以紓解8吋需求緊缺的市況。

觀察目前最先進的5nm製程，台積電在Huawei旗下HiSilicon遭美禁令限制後，2020年初才量產的5nm製程僅剩Apple為唯一客戶，即便Apple積極導入自研Mac CPU及應用於伺服器的FPGA加速卡，其總投片量仍難以完全彌補HiSilicon空缺的產能，導致5nm稼動率在今年下半年落在約85~90%。展望2021年，除Apple持續以5nm+生產A15 Bionic外，AMD 5nm Zen 4架構產品也將開始小量試產，支撐5nm稼動率維持在85~90%。

值得一提的是，2021年底至2022年，包括Mediatek、NVIDIA及Qualcomm都已有5/4nm產品量產計畫，加上AMD Zen4架構的放量，以及Intel CPU委外生產預估將於2022年首先採用5nm製程，龐大的需求量已促使TSMC著手進行5nm擴產計畫，且根據目前觀察，Apple在2022年持續採用4nm（為5nm微縮製程）生產A16處理器的可能性相當高，屆時不排除TSMC將進一步把5nm產能再擴大，以支援客戶強勁的需求。

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