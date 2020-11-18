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鴻海旗下富視智通 推全球最小8K影像編碼器

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海（2317）參與投資，且專注于超高清影像技術與產品的新創公司富視智通電子技術有限公司（NxVi），今日宣布於日本最大廣播電視設備展「Inter BEE 2020」開展首日，發表全球最小尺寸（19 x 19 x 4公分）專業超高清8K影像編碼直播器「Theia T1」，可以支援即時1路8K或4路4K的4:2:2 10bit HEVC/H.265影像壓縮 、高動態範圍（HDR）與30/60 FPS高禎率（HFR）的影像處理。

「Theia T1」擁有多種影像擷取選項，包括支援4路12G-SDI及全球首發支援8K影像擷取的1路 HDMI 2.1介面的專業級與消費型攝影機輸入，同時展現小於100瓦低功耗與傳輸低延遲的特性，內建擷取、編碼、串流功能，加上簡易上手的網頁介面與搭配按鍵式LCD前置螢幕的功能顯示，讓使用者輕鬆操作並快速完成相關設定。

在鴻海科技集團支持下，富視智通（NxVi）成立以來，不斷專注于研發超高清影像技術與產品，提供產業界更優異的影像解決方案。2021年更將推出支援8K 120 FPS、內建5G模組或WiFi6模組的無線串流等新機種，加速8K+5G的應用。富視智通團隊成員來自于廣電、網通及半導體領域，致力於 8K/4K相關影像處理、雲端與邊緣智慧影像處理晶片、相關系統等產品開發及推廣，並結合鴻海科技集團世界級製造能量，加速影像智慧產業智轉型及升級。

根據調研機構Markets & Markets預測，自2019年起全球8K相關技術的市場將有55.5%的複合成長率，並於2024年達到268億美元規模的商機，在產業8K影像解決方案應用上，也有非常大的發展潛力，如廣電、線上直播、音樂會、電競直播、大型場域運動賽事的直播、企業視訊會議、遠距醫療，智慧工廠、安防監控、智慧交通等即時應用。

富視智通董事長劉錦勳博士表示，大量的8K影像資料與內容讓觀看者獲得前所未有的視覺體驗，但同時也為8K解決方案的提供者帶來更大的挑戰，特別是在更高畫素的即時影像處理上。我們非常高興能推出 『Theia T1』，因為它不僅體積小、重量輕、性價比高， 而且已在鴻海科技集團不同廠區內完成多項測試與實際應用。結合集團既有的8K技術、產品、製造、客戶關係強項與富視智通在影像壓縮及串流的專業，我們必能更快速、更大幅度的拓展8K生態鏈。

富視智通總經理林盈志表示，對於此次推出『Theia T1』編碼器我們感到非常興奮。『Theia T1』所具備的先進影像擷取、壓縮與串流能力，滿足了8K/4K的超高清即時影像各式應用場景，使8K影像拍攝到影像顯示的內容製作推播流程更為流暢與普及。相信『Theia T1』一定可以帶動全球更多8K運用的成功案例」。

鴻海 5G

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