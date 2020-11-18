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鴻海集團旗下富視智通 發表最小超高清8K影像編碼器

經濟日報 / 記者蕭君暉 /台北即時報導
富視智通「Theia T1」銷售四大亮點。鴻海科技集團/提供
富視智通「Theia T1」銷售四大亮點。鴻海科技集團/提供

富視智通電子技術有限公司（NxVi）今天宣布於日本最大廣播電視設備展「Inter BEE 2020」開展首日，發表全球最小尺寸（19 x 19 x 4公分）專業超高清8K影像編碼直播器「Theia T1」，可以支援即時1路8K或4路4K的4:2:2 10bit HEVC/H.265影像壓縮 、高動態範圍（HDR）與30/60 FPS高禎率（HFR）的影像處理。

富視智通董事長劉錦勳表示：「大量的8K影像資料與內容讓觀看者獲得前所未有的視覺體驗，但同時也為8K解決方案的提供者帶來更大的挑戰，特別是在更高畫素的即時影像處理上。我們非常高興能推出 『Theia T1』，因為它不僅體積小、重量輕、性價比高， 而且已在鴻海科技集團不同廠區內完成多項測試與實際應用。結合集團既有的8K技術、產品、製造、客戶關係強項與富視智通在影像壓縮及串流的專業，我們必能更快速、更大幅度的拓展8K生態鏈」。

富視智通總經理林盈志表示：「對於此次推出『Theia T1』編碼器我們感到非常興奮。『Theia T1』所具備的先進影像擷取、壓縮與串流能力，滿足了8K/4K的超高清即時影像各式應用場景，使8K影像拍攝到影像顯示的內容製作推播流程更為流暢與普及。相信『Theia T1』一定可以帶動全球更多8K運用的成功案例」。

「Theia T1」擁有多種影像擷取選項，包括支援4路12G-SDI及全球首發支援8K影像擷取的1路 HDMI 2.1介面的專業級與消費型攝影機輸入，同時展現小於100瓦低功耗與傳輸低延遲的特性，內建擷取、編碼、串流功能，加上簡易上手的網頁介面，與搭配按鍵式LCD前置螢幕的功能顯示，讓使用者輕鬆操作並快速完成相關設定。

在鴻海科技集團支持下，富視智通成立以來，不斷專注于研發超高清影像技術與產品，提供產業界更優異的影像解決方案。2021年更將推出支援8K 120 FPS、內建5G模組或WiFi6模組的無線串流等新機種，加速8K+5G的應用。

根據調研機構Markets & Markets預測，自2019年起全球8K相關技術的市場將有55.5%的複合成長率，並於2024年達到268億美元規模的商機，在產業8K影像解決方案應用上，也有非常大的發展潛力，如廣電、線上直播、音樂會、電競直播、大型場域運動賽事的直播、企業視訊會議、遠距醫療，智慧工廠、安防監控、智慧交通等即時應用。

鴻海 5G

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