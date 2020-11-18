新光鋼董事長粟明德默默行善 無償辦理獎學金

新光鋼（2031）董事長粟明德默默行善，長期來多做少說，今年頒發給56名菁英大學生，共送出560萬元獎學金，善心助學激勵學子力爭上游，希望能拋磚引玉回饋社會。

新光鋼副總經理許昭郎表示，添澄慈善基金會是新光鋼創辦人添澄先生與新光鋼鐵共同捐助成立；輝容社會福利慈善事業基金會是由董事長粟明德主要出資捐助成立，兩會一起合作提升弱勢兒童福利、菁英學生獎助、急難救助、緊急救護等領域，成立10餘年來在全省捐贈救護車及醫療相關接駁車數量已逾33部，預計將持續在各領域對有需要的個案、單位貢獻棉薄力量。

兩個基金會成立18年，秉持為善不欲人知的想法，一直都是多做少說。近年來社會多有宣揚善行義舉風氣，政府主管機關也鼓勵企業揭露回饋社會、履行責任的做法，因此才會公開舉辦頒發獎學金的典禮。

許昭郎說，無償辦理獎學金，謹期盼受惠學子一朝學成，能效法社會賢達如台積電張忠謀董事長、宏碁企業施振榮董事長菁英領導，報效台灣，讓台灣更上層樓、富強鼎盛，更希望能拋磚引玉有更多企業投入社會公益。

新光鋼在三重舉行109年菁英學生獎學金頒發典禮，計有受獎各大學學生56人，獲得560萬獎學金，現場氣氛溫馨感人、勵志昂揚。