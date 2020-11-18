聯發科迎大單 營運喊衝

華為昨（17）日宣布出售旗下手機次品牌「榮耀」所有股權給深圳智信新信息技術公司，完全切割與榮耀的關係。業界解讀，這是華為擺脫美國禁令「緊箍咒」的第一招。由於買方具大陸官方色彩，也被視為大陸官方首次出手為陸企解套，未來「新榮耀」將擴大採購聯發科晶片。

對於榮耀品牌易主相關消息，聯發科昨（17）日不回應。榮耀每年智慧手機出貨量約7,000萬支，約占華為總出貨量30%，這部分的零組件採購也從美國禁令生效後歸零。「新榮耀」擺脫華為色彩後，將不受美國禁令限制，可自由向高通或聯發科採購晶片。

業界認為，正值美中關係緊張，美國總統川普更揚言卸任前要加大對中國大陸制裁力道，加上榮耀品牌原本就主打中低階市場，與聯發科主打市場相同，且這次收購方具陸官方色彩，「不太可能便宜了美方」，研判新榮耀未來擴大對聯發科拉貨可期，聯發科可望成贏家。

由於業界原本已排除榮耀拉貨動能，隨著新榮耀獨立，年出貨量7,000萬支的拉貨動能將重新啟動，這部分對聯發科而言，「能拿多少，都是多拿的訂單」，有助推升今年營收輕鬆跨過3,000億元新高的目標。

聯發科手機晶片已拿下華為、OPPO、vivo、小米等非蘋指標廠訂單，在榮耀品牌方面，包括榮耀30青春版、X10 Max、Play4、9A等，都採用聯發科的天璣800晶片，惟受美方對華為的禁令影響，榮耀原本隸屬華為次品牌，聯發科自9月15日過後已不再供貨。

華為在聲明中表示，出售榮耀後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。華為並未揭露此案交易金額，先前有市場消息傳出，總價金約人民幣1,000億元（約新台幣4,500億元），但未獲證實。

智信新信息技術公司強調，這次收購既是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資，能最大化地保障消費者、通路、供應商、合作夥伴及員工的利益；更是產業互補，全體股東將全力支持新榮耀，讓新榮耀在資源、品牌、生產、通路、服務等方面汲取各方優勢，更高效地參與到市場競爭中。

此次買方來頭不小。根據大陸國家信息企業公示系統，深圳智信新信息技術公司成立於今年9月27日，註冊資本人民幣1億元，其中，深圳國資委全資控股的深圳智慧城市科技發展集團持股98.6%，深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股1.4%，該基金的出資人包括北京松聯科技、北京普天太力通信等在內的30多家榮耀代理商、經銷商。