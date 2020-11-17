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圓剛新品PW513搭載AI技術 為4K視訊再創高峰

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

台灣影音直播領導品牌圓剛科技（2417），今（17）日於台灣發表新品 4K UHD 網路攝影機（PW513），這是一款專為內容創作者、實況主及遠距工作者所打造的產品，可搭配圓剛直播軟體 RECentral 與 CamEngine 軟體來使用 AI 智能人臉追蹤、數位變焦 （ePTZ）、降噪、美肌、動態濾鏡等功能。

具備 4K Ultra HD 超高解析度、F2.8 大光圈和 94 度超廣角鏡頭，滿足創作者對高質量影像的需求。

圓剛強調，疫情衝擊下改變了全球企業的工作模式，然而，高密度的遠距會議也再度引發了人們對設備技術跟不上需求的討論，特別是多人會議，關於鏡頭位置的設置和如何展示會議資料始終是難以解決的問題；另外，對於個人創作者來說，鏡頭角度更是決定構圖和演出內容的最大侷限原因，即使畫面再清晰，無法靈活地移動角度讓許多好創意缺乏舞臺發揮。

圓剛表示，此次推出的新品 4K UHD 網路攝影機（PW513）採用 Sony Exmor 技術和圓剛自身技術精確調校，大幅提升了畫面的清晰度和銳利度讓整體畫面的表現更是令人驚艷。為了充分利用 Sony Exmor 4K CMOS，在 CamEngine 軟體中增加了與 PW513 結合使用的新功能，除了調整圖像設置、美肌和添加動態濾鏡外，圓剛還開發了 AI 智能追蹤和數位變焦（ePTZ）等功能。

借助數位變焦（ePTZ）功能，創作者可以透過 CMOS 影像感測器進行預設鏡位，以切換不同設置來提高影像豐富度並同時保持出色的視訊質量。AI 智能追蹤技術能追蹤創作者或來賓的嘴部動作，無論是移動位置或更換發言人，系統都能進行自動追蹤，使用者可隨心發揮不必屈就鏡頭。

PW513 採 USB 3.0（Type C），隨插即用免安裝驅動，能與主流視訊、直播軟體 OBS、RECentral 等高度相容。在硬體方面以鏡頭遮蓋來回應以往消費者最關心的隱私問題，而便利性方面則具備360度旋轉支架，方便使用者快速調整各種角度。對於追求完美畫面的實況主或渴望專業度的商務人士來說，這款 PW513 絕對是今年度值得入手的Pro級網路攝影機。

鏡頭 軟體

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