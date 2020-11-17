圓展升級版遠距教學軟體支援攝影機 直播錄影一機完成

全球智慧未來教室與遠距教學解決方案大廠圓展科技（3669）推出升級版獨家軟體CaptureShare，全方位支援專業影音（Pro AV）攝影機。CaptureShare為免費軟體，使用者只需透過USB線即可將AVer實物攝影機、AI自動追蹤攝影機或PTZ攝影機與電腦連接，可註記、照片拍攝、影音錄影和線上直播，輕鬆進行課程錄製和遠距教學。

CaptureShare最初是專為AVer實物攝影機量身設計的獨家軟體，加值版軟體增加支援Pro AV攝影機，大幅提升應用功能。老師可同時使用實物攝影機和PTZ攝影機，創造出不同以往的教學內容，滿足更多元化的教學需求。

圓展表示，CaptureShare內建多種實用功能來輔助教學，特色有：

一鍵直播：只要一個按鍵即可在YouTube、USTREAM或LiveHouse.in等受歡迎的影音分享平台進行教學直播。

攝影機管理：直覺式的操作介面可以全面操控AVer實物攝影機和PTZ攝影機，例如放大縮小、自動對焦、平移傾斜，還可開啟AI自動追蹤、點選預設鏡位等功能。

圖像快拍及影像錄製：使用者可以錄製影片，也可拍攝快照並存檔。

畫面註記：老師可即時在影像畫面上標示註解、作筆記或繪製圖表。

此外，CaptureShare提供多種版面配置，讓老師在教學直播時呈現最佳畫面。當老師選擇子母畫面（Picture-in-Picture）的版面配置時，一個畫面可展示實物攝影機拍攝教材的影像，同時另一個畫面可即時呈現AI自動追蹤攝影機，追蹤著老師在教室內自由走動、與學生互動或在白板上書寫的影像。

圓展強調，除遠距教學和課程直錄播的應用外，CaptureShare對Pro AV使用者而言更是一個可以取代昂貴、專業直錄播軟體的替代方案。包括企業、政府機構、體育競賽、電競比賽、遠距醫療和宗教儀式等活動，Pro AV業者都能使用CaptureShare輕鬆擴大活動的效果與影響力。