經濟解析／華為出售榮耀 這個市場競爭恐更加劇烈

華為在美國禁令下，將旗下次品牌榮耀打包出售，企圖保全榮耀，台經院資深分析師邱昰芳認為，這個切割的動作對華為來說是傷害，但有利於中國手機產業，有助讓榮耀解禁，不受美中科技戰的影響；不過，在中階5G手機市場上的競爭恐將更加劇烈。

榮耀品牌2013年誕生，鎖定中低階價位市場，7年間成為年出貨量超過7,000萬支的手機品牌；華為正式發出聲明表示，出售榮耀業務資產，且未來將不持有任何股份，也不參與經營管理與決策。

榮耀的買家為深圳智信，是由深圳市智慧城市科技發展集團與30多家榮耀代理商、經銷商共同投資設立；這起收購案，並未對外透露交易金額；外界認為，華為切割榮耀之後，企圖讓榮耀可以免於美方的封鎖禁令限制。

邱昰芳表示，榮耀原本就是華為旗下鎖定中低階市場的次品牌，出售的目的在確保可以持續運作，讓品牌存在，不受美中科技戰的影響；這起切割，對華為來說將是一個傷害，未來在智慧手機銷售上將少掉榮耀的貢獻；但是對中國手機產業來說則是件好事。

她分析，榮耀的品質水準及平價機種，在東歐、中東等新興市場具有一定的吸引力，因此，在新興市場上，榮耀是有市場空間的，因此，若能擺脫因華為造成的封鎖禁令，有助於進一步的拓展市場。

但是對華為來說，將會少掉了中低階的市場，在智慧手機領域上的銷售將下滑，未來除必須鞏固基地台業務外，也要開拓手機之外的的其他領域業務，包括汽車、筆電、電視等。

邱昰芳認為，原本在智慧手機上，華為主打旗艦、高階市場，中低市場則由榮耀與其他中國手機品牌包括小米、OPPO、VIVO等競爭；華為目前雖在5G機種上受限，但還有4G手機的空間，加上高通可望供貨，也讓華為在銷量的衝擊可望減緩。

因此，其非蘋手機廠想要分食華為的市場，可能會集中在5G機種上，邱昰芳指出，今年蘋果iPhone12系列推出5G全系列機款，也包含了較中階的機款，加上三星的輕5G機款，以目前中國5G手機超過6成的出貨比重來看，未來的中階5G手機市場的競爭恐將更加劇烈。