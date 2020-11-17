數位發展部跨域溝通 立委促修法轉型

「數位發展部應結合科技力、資安等關鍵技術，幫助台灣整體數位轉型！」跨黨派立委劉世芳、何欣純、高虹安等17日舉辦數位發展部公聽會，認為數位發展部門著重橫向溝通，並要在全國培育跨領域人才，並修訂專法配套銜接監理等機制，幫助台灣社會數位轉型。

科技資安落實稽核

高虹安指出4大面向，A是包括量子科技等先進科技研究，要包含容錯能力的投資成本，讓科技部、資策會、工研院的產學合作順暢；B是數位整體建設國力提升，牽涉到資訊安全能力與基礎建設架構；C就是科技數位發展會議，勾勒未來5~10年的「掐脖子」關鍵技術競爭力；D則是產業如何做數位轉型。

何欣純表示，當前網路電信詐騙普遍，國人普遍對數位資安有疑慮；雙十一各超商都滿滿包裹，但消費者對網購所留個資的資安意識是否足夠？希望未來數位發展部建立在「國人對資安有信心」為前提。

前立委余宛如則提出，落實資安法制化及稽核，台美有很多資安合作，應思考如何對接數位外交。

「很多涉外科技人才要著重保護，被他國吸收的話對台灣不是好事。」劉世芳說，電影《海角七號》中馬如龍控訴政府「山也BOT、海也BOT」，確實若數據系統建置都委外，委給不是台灣人的中國人，怎能放心？未來台灣可仿效OECD，如保障本土產業上限比例40%本土產業，外資進來要交數位網路稅。

法規束縛應鬆綁

北科大智財教授江雅綺表示，希望數位發展部兼有交通部、經濟部的產能，有NCC的監管功能但不只有監理思維，有資策會的研發能量但更有部會職權。她說，資料本身就是財產，總結起來是國安議題，建議培育跨域如科技、法律、人文通才，在政策形成前讓更多利害關係人發表意見，再修訂專法達成他律。

「數位發展部成立後怎麼解決困難？要怎麼跨界溝通？」TiEA網路電子商務發展協會理事長陳建弘說，當對手是臉書谷歌，廣告系統都在那邊，台灣還有幾個服務能競爭？當線上線下、境內境外、傳統新創不公平時，數位發展部應該站在哪一邊？如傳統電視頻道受法規束縛，應該幫忙把發展限制解開。

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