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晶睿獲選 2020台灣最佳國際品牌潛力之星

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

「台灣國際品牌價值調查」今（17）日公佈最新榜單，除宣布2020台灣25大國際品牌外，同時公佈10家品牌獲選潛力之星，期許更多台灣品牌成功國際發揮品牌影響力，晶睿通訊（3454）榮幸獲選為2020最佳國際品牌潛力之星，由總經理廖禎祺出席領取此殊榮，今年適逢晶睿成立20週年，此榮譽成為全體員工最大鼓勵。

經濟部工業局連續18年委託國際權威品牌價值調查機構Interbrand 以「財務表現、品牌作用力、品牌強度」三大維度為標準進行品牌價值評估。今年國際局勢因疫情更加考驗各品牌的反應能力，品牌的影響力也是迎向未來挑戰的關鍵核心。

廖禎祺表示，晶睿的企業使命為社會提供值得信賴的智慧安防系統，此次的獲選也代表對我們在台灣研發、設計、製造以及快速反應市場、深化台灣服務三大面向不遺餘力的肯定。未來以品牌創造更強大的成長動能，是全體同仁的共同目標，我們期待可以嶄新的品牌面貌，逐步邁向成為全球第一線安防品牌行列。

晶睿為台灣安防產業第一品牌，成立20年來，從技術授權起家，同時發展代工事業以及自有品牌「VIVOTEK」事業行銷全球，成功佈局超過116國家，全球員工也在今年正式突破千人。自成立以來強調研發、設計、製造根本於台灣，近兩年也擴大在台灣的生產製造規模，2017年晶睿通訊正式與台達結盟，2018年也以創始會員身分成立國際開放安防聯盟，推動安防產業轉型接軌AIoT。近期也不斷與台灣品牌廠商如趨勢科技、訊連科技策略聯盟，展現高度軟硬整合以及聯合打世界盃的決心。

晶睿

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