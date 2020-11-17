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台灣大種福電 捐300萬元蓋電廠

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台灣大哥大（3045）2020「種福電」綠能公益專案邁入第4年，以品牌核心精神「Open Possible　能所不能」，號召台灣大企業內部員工、12家手機供應商共同捐款，為「財團法人桃園市幸福社會福利基金會」籌募300萬元，幫助憨兒建置一座「自發自用」的太陽光電系統，預估未來20年，能為幸福基金會帶來近700萬元的實質收益。

台灣大哥大將為「財團法人桃園市幸福社會福利基金會」建造一座54.95kWp「自發自用型」太陽能光電系統，預計20年總共可發電超過120萬度綠電，節省近285萬元的電費，因電力「自發自用」而產生大約1,132張再生能源憑證，台灣大將以再生能源的行情保證認購20年，相當於226萬元，再結合餘電躉售，讓每一度綠電的效益最大化，總計20年下來，連同電廠的資產價值，總計可讓桃園幸福基金會獲得近700萬元的收益，不但幫助更多憨兒受惠，而且每筆捐款的愛心價值倍數更放大到2.32倍。

台灣大哥大總經理林之晨表示，感謝合作夥伴「陽光伏特家」的用心與支持，今年的「種福電計畫」公益模式再進化，除了出資興建電廠給公益社團自發自用、台灣大並保證每年購買綠電憑證來挹注公益社團收益之外，同時也新增規劃，讓幸福基金會的餘電再產生額外的躉售價值。

自2015年起台灣大推動「台灣大綠能、永續大未來」綠能倡議，並在2017年起首創「種福電計畫」，獲得社會熱烈迴響。3年來共計號召供應商59家、國人6,882人次響應，幫助屏東福慧大同之家、桃園真善美基金會、桃園脊損中心等慈善機構，建置容量共達340 kW的太陽能光電系統，一起實踐愛台灣、愛人類、愛地球的超 5G Green 精神。

估計在未來20年，連同今年幸福基金會在内，四個機構總計可產生842萬度綠電，為地球減碳超過443萬公斤，相當於設置11個大安森林公園。同時，為加速提升台灣大總再生能源使用率，台灣大從今年起，將連續 20 年，每年向「陽光伏特家」採購3.5MW (約375萬度) 的太陽能轉供，總計7,500萬度綠電，落實推動「台灣大綠能、永續大未來」願景。

台灣大哥大 太陽能

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