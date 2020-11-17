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25大國際品牌價值由「它」封冠！完整名單看這裡

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

經濟部工業局今 （17） 日與台灣經濟研究院、品牌價值調查機構 Interbrand 共同揭曉 「2020 年台灣國際品牌價值調查」，由趨勢科技（4704）以16.37億美元品牌價值封冠，今年已是趨勢科技連續18年入列台灣最佳國際品牌，從首屆起即蟬聯四年冠軍，連年位列軟體類榜首。至於第二、第三名則為華碩（2357）、旺旺集團。

談及品牌價值封冠，趨勢科技執行長陳怡樺表示：「品牌這條道路上沒有白走的路，每一步，都算數」。

經濟部工業局主任秘書陳佩利指出，往年都只公布前20大，但今年為了納入更多代表性品牌，今年榜單跨大至25名。2020年台灣國際品牌前25名總體價值達到103.82億美元，其中前20大品牌總價值則為100.66億美元，相較去年是逆勢成長5%，而這也是繼2013年，睽違7年之後，台灣前20大品牌再度站上百億大關。顯見台灣品牌在此波全球經濟角力和新冠肺炎疫情衝擊之下，所展現的高度韌性。

工業局進一步分析，今年面對總體環境的巨幅波動，市場需求與消費行為也有很大的轉變。其中，資安科技在美中貿易戰、遠距工作升溫下扮演關鍵角色，趨勢科技積極跨界布局，因此躍升本年度品牌價值首強。

此外，受到疫情影響，大眾對於運動健康議題日趨重視，因此今年度由巨大、美利達、喬山代表的健康領域品牌表現皆大幅成長。另一方面，因應5G趨勢帶動的產業變革，也加速科技領域品牌朝向專業、高效、智慧方向升級，如聯發科、研華、台達電皆延續強勁的成長動能。

2020 年入圍台灣前 25 大國際品牌前三名為趨勢科技、華碩、旺旺，4~10 名則為研華（2395）、巨大（9921）、中信金（2891）、國泰金（2882）、宏碁（2353）、聯發科（2454）、美利達（9914）。

11~20 名則為美食 - KY（2723）、中租 - KY（5871）、台達電（2308）、聯強國際（2347）、正新（2105）、統一 （1216）、喬山（1736）、微星（2377）、克麗緹娜、創見（2451），20-25 名則為台泥（1101）、中鼎（9933）、威剛 （3260）、上銀（2049）、合勤（3704）。

其中，台灣水泥、中鼎集團、威剛科技、上銀科技，以及合勤集團，則為新入榜品牌。

趨勢科技 台達電

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