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研揚切入智慧城市 建置桃園青埔示範智慧園區

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

研揚科技（6579）日前參加台灣物聯網產業技術協會(TwIoTA)所舉辦的2020物聯網產業大聯盟年會，並於會中展示在桃園青埔智慧園區之智慧城市2.0解決方案，此園區之智慧創新設計，展現研揚高度智慧城市及物聯網整合能力及跨界聯盟之創新合作方式。亞矽物聯網大聯盟成立四年以來，建置了智慧交通、智慧製造、智慧物流等9大SIG，旨在促進政府與企業跨域交流。研揚這次展示的是結合智慧交通及智慧城市之創新智慧案例分享。

這次大會除了聯盟榮譽會長施振榮進行開場談話外，還邀請國發會龔明鑫主委、經濟部林全能次長等重量級貴賓上台致詞，同時邀請工研院ISTI蘇孟宗所長就物聯網產業趨勢進行專題演講；經濟部工業局呂政華局長分享智慧城鄉之成果及展望。期許台灣企業面對疫後全球新局，來積極建立台灣物聯網創新生態系，並將台灣之智慧服務及解決方案成功輸出國際，讓台灣在全球經濟中扮演關鍵角色。同時，透過打造創新聚落，設立林口新創園區。除了扶植台灣新創育成公司外，更促成國際大廠，例如: Google、微軟、亞馬遜等在台設立研發中心，讓台灣成為主流新科技產地。

2021年將會是5G、AI及物聯網發酵的一年，年會現場安排三大電信業者：中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、遠傳電信（4904），及研揚科技、東碩資訊（3272）、凌羣電腦、精誠資訊（6214）、富鴻網等8家產業界重量級廠商展示亮點產品及成功案例分享。研揚科技會中展示位於桃園青埔智慧園區之智慧城市2.0智慧路燈控制系統平台，這智慧城市2.0的創新設計包含「AI情境節能-智慧路燈」、「環境數據監測」、「Atlas道路影像偵測監測」、「無線網路服務」、「路口智慧化-智慧共桿」、「智慧燈柱看板」、「智慧公園之智慧公廁」、「車聯網之智慧停車」、及「智慧城市之大數據應用」等，研揚創新的各項應用與服務，讓智慧城市更安全且便利，也讓未來智慧城市建立快速的複製模式。

研揚科技物聯網產品事業處處長莊富傑表示，研揚結合許多不同公司及產業的專長和力量，共同建置桃園青埔示範智慧園區，期望透過這個園區的設置，讓市民有更便利、更安全的生活，同時也讓政府機關或是維運單位，可以即時收到設備故障或是備品短缺通知，可在第一時間可以進行維修或補充，來減少民眾的困擾並節省維運人力成本。

智慧城市 研揚 物聯網

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