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品牌擦亮國際 研華獲台灣國際品牌第四名

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395），以品牌價值6.26億美元、成長率13%，榮獲2020年台灣國際品牌第四名；此為2003年Interbrand公布台灣國際品牌以來，研華之最佳成績。今年起，研華以ESG （Environmental, Social, Governance）為核心，從公司治理、經營策略、產學合作，及員工關係等不同面向，逐步實踐研華「智能地球推手」的企業願景

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華自成立以來即專注品牌經營，今年開始更以ESG作為運營核心，藉由「ESG Powered by AIoT Competency」及「ESG Powered by Employee and Community Enrichment」等兩大策略，透過利他精神理念與自身核心競爭力回饋社會。

陳清熙進一步指出，研華品牌最大差異在於全球布局、產業專注，及在地化經營，其中，全球化的品牌布局，更是研華未來十年至關重要的經營策略之一。據此，研華提出Globally Integrated Regional Competence（GIRC）之經營概念，即為全球整合運營，強化在地核心能力。研華期望透過全球一致的品牌力，深化與全球客戶及合作夥伴的關係，同時，在不同地區市場進行營運相關的策略組織佈建與投資，希望藉此提供嵌入式系統及產業物聯網客戶最優質的在地化加值服務，以晉身成為世界級產業物聯網頂尖企業品牌。

研華一直以來致力實踐「智能地球推手」的企業願景，並以驅動智慧城市創新，共建物聯產業典範作為具體目標。近年，除秉持原有在工業電腦之硬體優勢外，更因應物聯網、大數據與AI等趨勢，提出WISE-PaaS物聯網雲服務平台，針對不同垂直領域發展產業應用方案。此外，為促使物聯網產業蓬勃發展，更力邀生態鏈上、下游夥伴加入，共創更具行業深度的解決方案，加速智能應用落地，進而與夥伴共享「智能地球推手」願景的豐碩果實。

研華 物聯網 願景

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