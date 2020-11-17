亞馬遜自製AI晶片 世芯受惠

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）營運展望樂觀，有外資將其目標價調升，今（17）日該公司股價明顯走揚，盤中漲幅超過7％。

外資法人指出，亞馬遜語音助理產品Alexa，未來將改用自家開發的Inferentia機器學習晶片，預計將於明年第2季量產，而世芯正是亞馬遜AI晶片的ASIC設計服務提供業者，相關消息對於世芯的量產業務發展來說，無疑是一項利多。

世芯累計前10月合併營收為57.37億元，年增達73.4％。該公司第3季營收與獲利同創歷史新高，法人估計，其本季業績仍有望小幅增加個位數百分比，持續改寫新猷，並帶動年度業績攀峰，同時，明年業績還有機會再增長二到三成。

目前高效能運算（HPC）相關案件是世芯最主要的營收領域來源，第3季相關業績占比超過七成。世芯表示，中國的HPC相關需求，預期將會維持強勁，其中國大客戶的需求，包括委託設計（NRE）與量產，都持續增長。中國CPU客戶的7奈米與16奈米製程產品出貨，預期將是本季與明年世芯主要的業績成長驅動力。

世芯今年的量產業務，主要成長動能來自於中國CPU大客戶飛騰，而第4季的量產業務增長動能，主要是有另一家CPU大客戶供資料中心應用的7奈米製程產品開始出貨。

另外，世芯為歐美地區客戶製作的AI晶片案件，預計將陸續於本季與明年上半流片。5奈米製程案件方面，世芯在北美客戶方面已有斬獲，另外也已贏得歐洲客戶新的5奈米製程案件，兩案件估計最快將於後年流片。