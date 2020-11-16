宏碁Predator League《絕地求生》項目 台灣冠軍出爐

宏碁（2353）Predator League《絕地求生》台灣總決賽於上周日（11/15）完成，冠亞季軍隊伍已經誕生，奪冠隊伍為Global Esports Xsset（GEX），將可獲得2萬元獎金，現場由宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣與教育部常務次長林騰蛟代表頒獎，冠軍隊伍也將於明年2月前往菲律賓馬尼拉觀摩泛亞區Predator League電競大賽，跟來自16個地區的海外選手進行見學交流（視疫情狀況而定）。

今年Predator League《絕地求生》項目為首次與新北市教育局與中華文化教育協會共同主辦，臺北市教育局、臺中市教育局、高雄市教育局協助辦理，比賽是以公開線上賽進行初賽，賽事分為挑戰組以及學生組，每一場公開線上預賽均為額滿報名，最後的總決賽與頒獎典禮在板橋體育館舉辦，決賽隊伍由40支隊伍中脫穎而出，參賽選手大多數來自職業聯賽隊伍，賽事精彩激烈，也創下接連兩天總決賽賽事同時實體及在線觀看人數突破60,000人的觀看紀錄，最後由Global Esports Xsset（GEX）拿下冠軍，明年可前往Predator League電競大賽與其他代表隊伍進行交流。

宏碁Predator League台灣賽事已經舉辦第三年，今年首次與新北市政府以及中華文化教育協會緊密合作，冠亞軍隊伍除了可以獲得獎金、獎盃、獎品外，亦可獲頒四都教育局或賽事主辦單位之獎狀，可用於升學加分，可謂產官學偕手推動電競的絕佳示範賽事，除了Predator電競盟校師生積極參與，也吸引更多學生選手甚至年輕職業好手加入，讓賽事更具可看性，此賽事平台成效彰顯，明年宏碁更會積極發揮平台影響力，以加速電競發展。