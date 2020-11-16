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不辦大型尾牙再一家！ 研華今年尾牙回歸各部門舉辦

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
研華在昆山的生產基地。聯合報系資料照片／特派記者林則宏攝影
研華在昆山的生產基地。聯合報系資料照片／特派記者林則宏攝影

工業電腦大廠研華（2395）今年也加入不舉行大型尾牙的行列，不過研華強調，是因為今年度本來就規劃各部門自己舉辦尾牙，大型尾牙活動則為兩年一次，今年年初已舉辦過，因此明年年初要犒賞員工的尾牙回歸各部門舉辦。

國際疫情升溫，加上各家公司駐外幹部人數眾多，目前所知科技大廠如廣達（2382）、仁寶、華碩、宏碁今年將不會舉行大型的全公司尾牙，主要就是考慮冬季疫情。

華碩上周宣布將取消尾牙，甚至連內部小型聚會也建議取消，至於會不會有員工期待的抽獎活動，華碩則表示，相關的活動會再規劃，但是楷模選拔會照常辦理。宏碁則是每五年舉辦一次的大型尾牙，今年2020年才剛於1月登場，因此接下來將回歸到各部門舉行。

而代工大廠因為員工人數眾多，一場大型尾牙基本上是六、七千人起跳，為了防疫考量，代工廠今年慎重考慮是否舉辦尾牙，仁寶集團是第一家決定不辦大型尾牙廠商，而廣達是第二家證實喊卡的代工廠。

仁寶集團今年決定不辦尾牙，對此，金仁寶集團董事長許勝雄先前指出，仁寶不是不辦尾牙，是不辦大型尾牙，讓各部門自行舉辦，是「化整為零、遍地開花」，而且該給的尾牙餐費、摸彩金額，就連傳統尾牙重頭戲，許勝雄「一把抓」的尾牙加碼金額，都有算進去給員工，畢竟「都是員工、幹部、客人，萬一那天出狀況，那就會很麻煩」。

仁寶總經理翁宗斌也表示，今年將改為各部門自行舉辦，因為一次800到900桌參加尾牙，人數太多，主要還是考慮疫情。廣達董事長林百里13日也證實，公司決定暫停尾牙，他說，因為那麼多人聚會，有危險怎麼辦，但抽獎還是有照常，而同仁們都很體諒公司決定，公司安全最重要。

尾牙 仁寶 疫情

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