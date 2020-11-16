宏碁蟬聯七年 入選道瓊永續指數

宏碁（2353）蟬聯七年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）新興市場指數成分股，同時為電腦、周邊及辦公室電子設備（THQ：Computers & Peripherals and Office Electronics）全球前五大企業，更名列台灣企業第一名，顯示宏碁公司在永續發展的績效受到國際上極具公信力評比機構的肯定，成為全球指標企業。

DJSI為美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士蘇黎世永續評級機構RobecoSAM集團於一九九九年共同推出，每年邀請數千家企業作為評比對象，以經濟、環境、社會三個面向為準則，評選企業在策略、管理及不同產業特性等要素。宏碁公司在電腦、周邊及辦公室電子設備（THQ：Computers & Peripherals and Office Electronics）業別中，分別於客戶關係管理（Customer Relationship Management）、創新管理（Innovation Management）、重大性（Materiality）、環境報告（Environmental Reporting）、社會報告（Social Reporting）、政策影響（Policy Influence）、風險管理（Risk & Crisis Management） 等多項目上，獲得絕對分數為100或PR值100的佳績。

宏碁公司永續長賴啟民表示，道瓊永續指數每年從全球各產業數千家企業中挑選永續績效名列前百分之十的績優企業，今年，宏碁不僅持續入選永續指數新興市場的一員，更是全球電腦、周邊及辦公室電子設備名列第一的台灣企業。宏碁除積極在外部持續與商業夥伴和供應商合作，共同落實企業社會責任，更引領全球員工在世界各地舉辦綠能活動，提升同仁對環境保護的重視，致力對社會與環境產生正面的影響力。」

S&P Global全球ESG研究及資料負責人 Manjit Jus指出，恭喜宏碁入選道瓊永續指數新興市場指數，獲選道瓊永續指數展現宏碁為領域之中可永續發展的領導者地位。今年，參與2020年企業永續評測（Corporate Sustainability Assessment，CSA）的全球企業也突破以往紀錄，今年更提升了評估標準；這也代表了宏碁公司的傑出表現，並鼓勵宏碁持續守護人類與地球永續的承諾。

宏碁公司在道瓊永續指數指標評等上，皆獲得高度肯定，彰顯出宏碁在環境、社會和治理（Environmental, Social, and Governance，ESG）方面的重視與落實，展現宏碁成為永續發展公司的決心。