康控估本季樂觀 盼明年業績回溫
電聲元件廠康控-KY（4943）今（16）日召開法說會，董事長呂朝勝指出，第4季通常都是收割季，因此營運估將優於第3季；而明年車用部件、光學零組件等，均會有不錯進展，加上新增醫療耗材、半導體封測關鍵零組件等，明後年業務有望出現翻轉，盼營運表現能快速升溫。
康控為蘋果供應鏈之一，主要提供iPhone、AirPods Pro的電聲元件，其感測器機構件歷經多年練兵後，今年起正式切入電動車市場；今年第3季每股純益0.42元，雖單季虧轉盈，但仍較去年同期每股純益1.61元仍大幅衰退，前三季每股仍虧0.56元，業績表現差強人意。
呂朝勝指出，今年營運主要是受疫情因素影響，但公司仍會持續優化技術，目前不僅已有車用客戶找上門合作，在光學零組件也有一家光學廠尋求一同開案，同時公司也跨足半導體封測關鍵零組件、醫療耗材等新領域，均希望能拓展業務版圖。
據悉，康控的車用業務在未來幾年內都持續有開發、認證案，除跟既有的美系電動車終端客戶、Tier 1組裝廠合作外，年底還會新增一德系客戶，主要供應壓縮機零組件，最快明年開始貢獻營收。
至於光學元件產品方面，康控目前主要是結合模造玻璃，同樣應用在汽車；半導體封測關鍵零件、醫療耗材也預計明年貢獻營收。康控今日股價上漲1.3元，收89.3元。
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