網路釣魚疫情期間激增 中華電：留心兩大徵兆

疫情期間，網路釣魚詐騙激增，以口罩預購、振興券兌換等通知簡訊最為嚴重，中華電揭露要求「點擊」網址、「登入」查看兩大網路釣魚徵兆，提醒民眾留意。

隨著受疫情影響，民眾上網時間增加，駭客推出新式網路釣魚詐騙手法，截至今年10月，台灣偵測到詐騙網址數量已達200萬件，是去年的5倍，其中以口罩預購、振興券兌換、宅配及行動支付等通知簡訊最為嚴重。

中華電信表示，有常見的兩大網路釣魚徵兆，第一， 要求「點擊」網址，駭客常以誘導消費者點擊惡意網址為目標，透過簡訊、電子郵件及社群平台傳送惡意網址，其中以行動支付簡訊騙取個資最多，也不乏有知名網紅FB粉絲專頁被盜等情事。

第二， 要求「登入」查看，駭客偽造消費者平常熟悉的網站或社群平台，如Google、FB或Apple ID等，讓毫無防備的消費者輸入帳密，以此獲得不法利益。

提升消費者網路使用安全，中華電信推出「HiNetPC-cillin 2021防毒防駭」全新版本，以「AI智能防毒」強化詐騙網址、網路釣魚的偵測及防護力，為電腦、手機等裝置及個人重要個資設下安全防護網，在用戶網購同時搭配「安心Pay功能」更可有效阻擋惡意攻擊；除此之外，運用手機截圖可快速檢查影像中網址安全，也能透過網頁特徵與網址比對技術，即時封鎖假冒的駭客登入網頁。