外資買超228.7億 買超晶圓雙雄居前兩大

台股今（16）日開高走高收最高，再創歷史新高，統計三大法人合計買超263.65億元，其中尤以外資買超228.7億元最多；外資買超前十大個股中以電子、金融權值股居多，買超聯電、台積電（2330）分居前兩名；台積電在外資連四買下，股價及市值都飆上歷史新高。

台股今日開高走高，以13,356.74點開高，在台積電創新高領漲下，終場收在最高13,551.83點，上漲278.5點，漲幅2.1%，三大法人買超263.65億元，其中外資買超228.7億元，投信賣超0.63億元，自營商買超（合計）35.58億元。

統計外資今日買超前十大依序是聯電、台積電、長榮、中信金、南亞科、鴻海、元大金、仁寶、中鋼、台新金；外資買超聯電31,721張居冠，其次是買超台積電25,722張，連四買。

台積電以484元作收，大漲22元，市值飆上12.55兆元，統計外資買超台積電25,722張，投信賣超177張，自營商買超1,789張，合計三大法人買超27,334張。

鴻海收82.6元，上漲1.2元，居市值第二大，外資買超12,526張，連八買，投信買超17張，自營商買超4,548張，合計三大法人買超17,091張。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，全球股市用上漲來慶祝美國總統大選結果出爐，此外，輝瑞表示疫苗效果良好，市場樂觀期待疫情解封有望，激勵美股反彈創高，台股也跟著上行並創下歷史新高。

整體而言，選後的市場仍然偏多，全球政府為了救市，相關的刺激經濟政策不停歇，傳產與科技股均有機會輪流表態。選後到年底是消費旺季，全球政府將盡全力拚經濟，刺激經濟的政策將陸續出籠。

黃俊斌指出，投資布局方面，建議仍以明後年基本面展望佳的電子族群為主，例如電動車相關、半導體設備、記憶體、散熱模組等族群。