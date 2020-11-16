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台積電市值12.55兆 超車沃爾瑪、名列全球第11大
台積電（2330）今（16）日股價一開盤就刷新歷史新高，終場收在484元，上漲22元，漲幅4.76%，市值同步飆上12兆5,503.13億元新高，且超車沃爾瑪，名列全球第十一大市值公司，有機會挑戰第十名的VISA。
台積電ADR上周五（13日）大漲3.8%，收在93.22美元，創下歷史新高，較台北交易股票溢價高達15.1%，推升今日台積電以470元跳空開高，一舉站上新高價，盤中一度拉升至484.5元，終場收在484元，股價、市值同步刷新歷史新高。
以台積電市值12兆5,503億元換算約4,403億美元，根據根據彭博資訊統計，台積電市值超車排名全球第十一名的沃爾瑪（市值約4,265億美元，以上周五收盤價計算），同時拉大與特斯拉間的距離。
法人預估台積電股價仍有創新的實力，若能突破500元，將進一步挑戰全球市值第十大的VISA（市值4,630億美元），躋身全球市值前十大企業。
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