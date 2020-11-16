快訊

證實有傳簡訊給丁怡銘 皇家傳承創辦人說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電市值12.55兆 超車沃爾瑪、名列全球第11大

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。 報系資料照片
台積電。 報系資料照片

台積電（2330）今（16）日股價一開盤就刷新歷史新高，終場收在484元，上漲22元，漲幅4.76%，市值同步飆上12兆5,503.13億元新高，且超車沃爾瑪，名列全球第十一大市值公司，有機會挑戰第十名的VISA。

台積電ADR上周五（13日）大漲3.8%，收在93.22美元，創下歷史新高，較台北交易股票溢價高達15.1%，推升今日台積電以470元跳空開高，一舉站上新高價，盤中一度拉升至484.5元，終場收在484元，股價、市值同步刷新歷史新高。

以台積電市值12兆5,503億元換算約4,403億美元，根據根據彭博資訊統計，台積電市值超車排名全球第十一名的沃爾瑪（市值約4,265億美元，以上周五收盤價計算），同時拉大與特斯拉間的距離。

法人預估台積電股價仍有創新的實力，若能突破500元，將進一步挑戰全球市值第十大的VISA（市值4,630億美元），躋身全球市值前十大企業。

台積電 沃爾瑪

延伸閱讀

台積電要500該怎麼買 專家：買是可以但要想擺多久

BMW新電動車 尬特斯拉

特斯拉上海廠 傳明年產55萬輛

上海工廠明年產量達55萬輛？特斯拉：具體產能無法公布

相關新聞

台積電市值12.55兆 超車沃爾瑪、名列全球第11大

台積電（2330）今（16）日股價一開盤就刷新歷史新高，終場收在484元，上漲22元，漲幅4.76%，市值同步飆上12兆...

經濟解析／三星見縫插針搶單 台積電手握三大優勢應戰

三星5奈米終於問世，且特別選在中國大陸上海發表，韓媒甚至披露，三星意在分食由台積電（2330）代工的蘋果「M1」訂單，產...

男人命苦？Garmin：台灣中年熟男壓力破表為亞洲第一高

擁有全球超過5,000萬以上活躍用戶的Garmin，今（16）日首次發表「2020亞洲區用戶健康數據報告」，從全球用戶的...

Q3全球十大封測業者營收破67億美元 艾克爾年增幅居冠

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，自第2季起受惠疫情衍生的宅經濟效應，終端需求持續上揚，加上9月15日起美...

外資看好廣達今年獲利 激勵股價勁揚逾6%

廣達（2382）第3季財報優於預期，董事長林百里看好未來宅經濟將持續，帶動外資圈力挺，港系外資、日系外資看好今年廣達獲利...

緯創iPhone組裝包袱仍在 港系外資下修目標價

港系外資看好PC及伺服器事業將帶動代工廠緯創明年營業利益率改善，但iPhone組裝業務仍可能拖累營運，重申「持有」評等，...

外資上週買超新光金居冠 賣超面板雙虎最多

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場買超新台幣441.83億元，買超新光金16.6萬張最多，賣超群創22.92萬張...

廣達筆電出貨挑戰新高 港系日系外資看好

代工廠廣達筆記型電腦需求強勁，今年出貨將挑戰6000萬台新高。港系外資看好PC及伺服器需求，維持買進評等與目標價新台幣1...

張忠謀身價水漲船高 退休持股市值大增逾300億元

台積電股價再創歷史新高，達新台幣475元，台積電創辦人張忠謀退休後若未賣股，迄今持股市值達594億元，較退休當時大增逾3...

鄧振中：我爭取加入CPTPP的努力 獲多國歡迎

針對「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）參與談判進度，行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，今（16）日表示...

APEC雙部長會議今晚登場 鄧振中將提三大主張

亞太經濟合作會（APEC）雙部長會議即將在今（16）日晚間登場，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，他將在本次會議...

APEC雙部長會議今晚登場 龔明鑫：台灣願做出更多貢獻

亞太經濟合作會（APEC）雙部長會議即將在今（16）日登場，國發會主委龔明鑫表示，他將在本次會議上表達的意見，主要包括在...

熱門新聞

台積湧急單 產能大爆滿

RCEP對各產業影響 經濟部長王美花如此分析

RCEP簽定 衝擊我三產業

台灣沒加入RCEP簽署 網友質疑一關鍵大前提卻遭律師打臉

電動機車「打滑」 市占腰斬

民進黨批國民黨押寶中國 「九二共識換不來RCEP」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。