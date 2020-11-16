趨勢科技整合AWS新服務 強化企業資安控管

國際資安大廠趨勢科技今（16）日宣布，旗下混合雲防護已與最新上市的AWS Gateway Load Balancer（GWLB）服務整合，可讓客戶輕鬆部署、擴充、管理Amazon Web Services（AWS）上的第三方虛擬閘道。趨勢科技表示，採用 GWLB 搭配趨勢科技來保護混合雲的資安團隊，除了將享有高可用性、擴充性以及負載平衡的優點之外，還能保有所有的產品功能和效益。

由於疫情影響與數位轉型趨勢，許多企業正迅速將基礎架構移轉至混合雲來滿足遠距上班需求，因此調研機構Gartner的報告也指出，現今動態雲端需要能自動隨著受保護的工作負載而調整的資安控管，因為光靠IP位址已經無法滿足資安的要求。趨勢科技表示，旗下Trend Micro Cloud One – Network Security 與 GWLB 的結合，可以提供符合雲端動態特性的防護。

趨勢科技雲端研究副總裁 Mark Nunnikhoven表示：「為了維持 IT 順暢、達成法規要求、保護雲端內的複雜系統，資安是一項企業必須主動解決的問題。客戶需要一種能夠快速就能達成頻寬擴充需求並自動集中於建置網路防護的裝置。GWLB 與趨勢科技的Cloud One – Network Security 的組合將協助資安團隊解決這項問題。」

AWS Amazon EC2網路副總裁Mayumi Hiramatsu表示：「隨著企業將基礎架構移至雲端，企業也正在尋找可在網路拓樸內輕鬆新增、擴充、管理防護裝置的方式。趨勢科技是 AWS 進階技術夥伴（Advanced Technology Partner），長期致力提供資安防護來協助客戶達成雲端共同分擔的資安責任。AWS Gateway Load Balancer 與趨勢科技解決方案，即日起在 AWS Marketplace 上架，提供給 29 萬多家活躍用戶選購，為我們的共同客戶解決雲端網路資安需求。」

趨勢科技與GWLB整合的功能，將與 Trend Micro Cloud One – Network Security 解決方案在AWS Marketplace上同步推出。