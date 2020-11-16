快訊

地牛翻身！台灣東南海域發生規模5.2地震 最大震度蘭嶼4級

訂單滿載 這檔個股一天之內市值大增逾5700億元

趨勢科技整合AWS新服務 強化企業資安控管

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

國際資安大廠趨勢科技今（16）日宣布，旗下混合雲防護已與最新上市的AWS Gateway Load Balancer（GWLB）服務整合，可讓客戶輕鬆部署、擴充、管理Amazon Web Services（AWS）上的第三方虛擬閘道。趨勢科技表示，採用 GWLB 搭配趨勢科技來保護混合雲的資安團隊，除了將享有高可用性、擴充性以及負載平衡的優點之外，還能保有所有的產品功能和效益。

由於疫情影響與數位轉型趨勢，許多企業正迅速將基礎架構移轉至混合雲來滿足遠距上班需求，因此調研機構Gartner的報告也指出，現今動態雲端需要能自動隨著受保護的工作負載而調整的資安控管，因為光靠IP位址已經無法滿足資安的要求。趨勢科技表示，旗下Trend Micro Cloud One – Network Security 與 GWLB 的結合，可以提供符合雲端動態特性的防護。

趨勢科技雲端研究副總裁 Mark Nunnikhoven表示：「為了維持 IT 順暢、達成法規要求、保護雲端內的複雜系統，資安是一項企業必須主動解決的問題。客戶需要一種能夠快速就能達成頻寬擴充需求並自動集中於建置網路防護的裝置。GWLB 與趨勢科技的Cloud One – Network Security 的組合將協助資安團隊解決這項問題。」

AWS Amazon EC2網路副總裁Mayumi Hiramatsu表示：「隨著企業將基礎架構移至雲端，企業也正在尋找可在網路拓樸內輕鬆新增、擴充、管理防護裝置的方式。趨勢科技是 AWS 進階技術夥伴（Advanced Technology Partner），長期致力提供資安防護來協助客戶達成雲端共同分擔的資安責任。AWS Gateway Load Balancer 與趨勢科技解決方案，即日起在 AWS Marketplace 上架，提供給 29 萬多家活躍用戶選購，為我們的共同客戶解決雲端網路資安需求。」

趨勢科技與GWLB整合的功能，將與 Trend Micro Cloud One – Network Security 解決方案在AWS Marketplace上同步推出。

趨勢科技 資安 雲端

延伸閱讀

鴻海MIH揪團打造電動車生態圈 90間大廠表達合作意願

雙11防詐騙 趨勢科技：三招嚴堵駭客竊個資

烏雲籠罩或撥雲見日？微軟在台灣設雲端數據中心的意義

安碁資訊獲利靚 股價奔漲停

相關新聞

經濟解析／三星見縫插針搶單 台積電手握三大優勢應戰

三星5奈米終於問世，且特別選在中國大陸上海發表，韓媒甚至披露，三星意在分食由台積電（2330）代工的蘋果「M1」訂單，產...

男人命苦？Garmin：台灣中年熟男壓力破表為亞洲第一高

擁有全球超過5,000萬以上活躍用戶的Garmin，今（16）日首次發表「2020亞洲區用戶健康數據報告」，從全球用戶的...

Q3全球十大封測業者營收破67億美元 艾克爾年增幅居冠

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，自第2季起受惠疫情衍生的宅經濟效應，終端需求持續上揚，加上9月15日起美...

外資看好廣達今年獲利 激勵股價勁揚逾6%

廣達（2382）第3季財報優於預期，董事長林百里看好未來宅經濟將持續，帶動外資圈力挺，港系外資、日系外資看好今年廣達獲利...

緯創iPhone組裝包袱仍在 港系外資下修目標價

港系外資看好PC及伺服器事業將帶動代工廠緯創明年營業利益率改善，但iPhone組裝業務仍可能拖累營運，重申「持有」評等，...

外資上週買超新光金居冠 賣超面板雙虎最多

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場買超新台幣441.83億元，買超新光金16.6萬張最多，賣超群創22.92萬張...

廣達筆電出貨挑戰新高 港系日系外資看好

代工廠廣達筆記型電腦需求強勁，今年出貨將挑戰6000萬台新高。港系外資看好PC及伺服器需求，維持買進評等與目標價新台幣1...

張忠謀身價水漲船高 退休持股市值大增逾300億元

台積電股價再創歷史新高，達新台幣475元，台積電創辦人張忠謀退休後若未賣股，迄今持股市值達594億元，較退休當時大增逾3...

鄧振中：我爭取加入CPTPP的努力 獲多國歡迎

針對「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）參與談判進度，行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，今（16）日表示...

APEC雙部長會議今晚登場 鄧振中將提三大主張

亞太經濟合作會（APEC）雙部長會議即將在今（16）日晚間登場，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，他將在本次會議...

APEC雙部長會議今晚登場 龔明鑫：台灣願做出更多貢獻

亞太經濟合作會（APEC）雙部長會議即將在今（16）日登場，國發會主委龔明鑫表示，他將在本次會議上表達的意見，主要包括在...

同開虧損縮小 前三季合併營收11.65億元

同開（3018） 前三季合併營收達11.65億元，年增45％，稅後歸屬於母公司虧損及稅後EPS虧損分別為2,924萬元、...

熱門新聞

台積湧急單 產能大爆滿

RCEP對各產業影響 經濟部長王美花如此分析

RCEP簽定 衝擊我三產業

台灣沒加入RCEP簽署 網友質疑一關鍵大前提卻遭律師打臉

民進黨批國民黨押寶中國 「九二共識換不來RCEP」

電動機車「打滑」 市占腰斬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。