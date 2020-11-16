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陞達科今抽籤 潛在獲利空間超過五成

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

風扇馬達驅動控制IC業者陞達科（4945）預計於11月20日掛牌上櫃，該公司今（16）日公開抽籤，共吸引超過29萬筆申購，中籤率為0.23％。其申購承銷價為38元，16日興櫃參考價為59.2元，等於有55.7％的獲利空間，每張潛在有機會可賺進超過2萬元。

陞達科今年前10月合併營收3.29億元，年增16.5％，稅後淨利4,032.7萬元，年增32.8％，每股純益為1.55元。

陞達科成立於2000年，資本額為新台幣2.68億元，於2017年時與巨馳國際合併，成為被動元件通路商日電貿的子公司，日電貿對其持股比例約52.84％。該公司兩大業務包括風扇馬達驅動控制IC開發，及微控制器（MCU）代理買賣。

陞達科的風扇馬達驅動IC業務，在上半年的業績占比達85％，該業務約有68％應用於伺服器散熱風扇。目前該公司在伺服器散熱風扇驅動IC已有16%市占率，未來也規畫持續開發IT產品散熱風扇以外的市場，陸續布局家電與車用市場。

至於MCU代理買賣業務方面，陞達科代理包括新唐的語音處理、指紋辨識，松翰的光學辨識，以及盛群的感測器控制等產品線。

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