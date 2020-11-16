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安普新強化製造 明年營運成長動能強

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

安普新公司（6743）主要產品為應用於遊戲主機及個人電腦之電競耳機，以及應用於消費性電子產品及網通產品之塑膠零組件，該公司今年前3季營收約為34億元餘元，市場法人看好該公司明年在TWSN（真無線藍芽耳機）的成長動能推升下，全年營收可望較今年大幅成長2至3倍。

安普新主要從事耳機產品系列及電子類塑膠製品及配件之研發、製造與銷售，以卓越的垂直整合製造能力為競爭優勢，提供自產品設計、模具開發、塑膠射出成型、SMT（Surface Mount Technology表面貼焊技術）至成品組裝之一條龍服務，預計於12月中旬掛牌上市。

該公司表示，今年第2季開始受惠於新冠肺炎疫情帶動宅經濟及居家辦公（Work From Home, WFH）效益發酵，遂使安普新公司營收及獲利大幅增長，109年前3季營收達34.13億，較去年同期16.78億成長103.46%，每股稅後純益也由去年同期的0.5元躍升至3.38元，而10月營收再度創下6.6億元佳績，截至10月底止累計營收已站上40億元大關，繳出亮麗的成績單。

目前全球知名遊戲耳機品牌商均為安普新公司的客戶，隨今年下旬遊戲機大廠推出新一代PlayStation及Xbox主機，將帶動相關遊戲機週邊配件之需求，且安普新公司於今年下半年度攻入真無線藍芽耳機之藍海，在5G世代來臨及AI發展蓬勃下，將持續推升真無線藍芽耳機之普及率與市場成長動能，加上歐美地區因新冠肺炎疫情影響，居家隔離及遠距辦公成為一種新的生活型態，促使宅經濟效益持續發酵，皆可望挹注安普新公司明年營運動能。

此外，安普新公司持續積極開發新的品牌客戶並深耕既有客戶群，強化客戶之黏著度，由原來委託代工（OEM）角色，發展至原廠委託設計代工（ODM）及雙方共同開發（Joint Design Manufacturer, JDM）的合作模式，擴大銷售藍圖以增進市場占有率，並掌握產業趨勢開發多樣化之產品，提供客戶高品質高效率之解決方案，未來業務成長可期。

營收 耳機

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