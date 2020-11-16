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男人命苦？Garmin：台灣中年熟男壓力破表為亞洲第一高

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
Garmin／提供
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擁有全球超過5,000萬以上活躍用戶的Garmin，今（16）日首次發表「2020亞洲區用戶健康數據報告」，從全球用戶的壓力指數數據中發現，亞洲國家整體男性壓力指數比女性高，其中台灣45-55歲和55歲以上的男性壓力更為顯著，為亞洲最高，其次為泰國與馬來西亞。

Garmin蒐集從2019年1月至今的用戶使用數據，以匿名化處理整合數據，內容涵蓋步數、靜止心率、週熱血時間、壓力指數、睡眠狀態等五大指標。Garmin壓力指數數據為分析使用者的心率變異數值所得出，推測或許是因為男性在面對職場、經濟壓力或家人之間的衝突等重大的事件時，常會因社會對男性的刻板印象，不願輕易將壓力說出口。

此外，透過Garmin的進階睡眠監測，完整監測包含淺層睡眠、深層睡眠和REM （快速動眼期）睡眠階段，發現亞洲平均女性用戶深層睡眠時間皆比男性高，平均深層睡眠時間可以達到一小時，男性則多半少於一小時。數據中也發現，深層睡眠時間最短的是印度，其次為菲律賓，台灣用戶排名第三。

Garmin表示，每週熱血時間採用世界衛生組織建議18-64歲成人每週至少150分鐘的中強度運動為基準，運用心率數值為評估強度，來檢視是否有達到每週基礎運動量。透過熱血時間分析，得到亞洲國家整體男性用戶週均熱血時間比女性高的結果，而45-55歲族群無論男女或國家皆為運動最活躍的族群。

從平均每日步數分析可看出2020年相較2019年亞洲各國家皆下降，平均減少12.2%，推測原因可能疫情影響人們外出進而打亂運動計畫。而台灣用戶平均每日步數相較亞洲整體僅下降7%，推測與目前為止相較之下較為穩定的疫情控制有關。

Garmin 亞洲區行銷與業務協理林孟垣表示，智慧穿戴提供完整的健康追蹤，讓使用者掌握自身的身體狀況，透過此次的用戶健康數據報告分析指出生理數據與日常習慣的關聯性，讓使用者能夠藉由長期健康數據監測的指標有更進一步的了解，喚起國人隨時掌握自己即時健康數據的重要性。Garmin智慧穿戴除了提供數據監測，同時也設有多款運動模式和訓練計畫，期望給予使用者最完整的自我健康檢視與建議。

Garmin

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