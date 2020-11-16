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經濟解析／三星見縫插針搶單 台積電手握三大優勢應戰

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
三星5奈米終於問世，且特別選在中國大陸上海發表，韓媒甚至披露，三星意在分食由台積電（2330）代工的蘋果「M1」訂單。美聯社
三星5奈米終於問世，且特別選在中國大陸上海發表，韓媒甚至披露，三星意在分食由台積電（2330）代工的蘋果「M1」訂單。美聯社

三星5奈米終於問世，且特別選在中國大陸上海發表，韓媒甚至披露，三星意在分食由台積電（2330）代工的蘋果「M1」訂單，產業專家則是認為，搶單消息有待確認，不過，台積電手握三大優勢，三星的挑戰在未來3~5年並不致於構成威脅。

台積電與三星是目前全世界能夠生產7奈米、5奈米製程的兩家廠商，但相較於三星，台積電早早就跑在前面，在先進製程上包括7奈米、5奈米都是滿載的情況，三星並沒有在先進製程上具有優勢，在訂單上也只能搶台積電「吃不下」，或是受到三星低價吸引的客戶。

台經院研究員劉佩真強調，三星目前雖然緊追台積電，且企圖分食國際大廠訂單，但是，以三星目前的情況來說，不僅是在先進製程的進展上落後，且沒有先進封裝技術的搭配，加上集團本身也生產終端產品，容易讓客戶存有疑慮。

劉佩真分析，台積電與三星間在商戰上具有三大優勢，一是先進製程技術領先、二是具有先進封裝技術的優勢、第三則是台積電對客戶來說，沒有競爭的利害關係，因此，雖然三星積極搶單，但目前也只能拿到台積電因為產能已滿「吃不下」的訂單，或是以低價吸引來的訂單。

劉佩真表示，韓國政府訂出2030年要在晶圓代工上取得第一、IC設計市占率達10%願景目標，因此不能一直只是停留在記憶體的霸主地位，加上晶圓代工的投資相當大，也不能沒有客戶的支撐，如何分食台積電先進製程訂單，成為三星最首要的課題。

三星雖劍指蘋果首款Mac處理器「M1」訂單，但想從台積電的手中搶下部分的轉單，能不能如願仍考驗需要突破，業界認為，A9晶片事件，是能否拿到蘋果訂單一個關鍵考量因素。

劉佩真說，2015年蘋果曾將iPhone的手機晶片分別交由台積電與三星代工，但是三星卻發生晶片門事件，在2016年之後，台積電獨霸蘋果智慧手機處理器訂單至今。

她強調，台積電今年5奈米製程產品占營收比重約8%，明年將是20%起跳，台積電先進製程的成熟度、穩定度都優於三星，且上市的時間也比三星長，深獲客戶信賴，想搶台積電訂單，並不是件容易的事。

台積電持續投入資本支出推進先進製程，繼5奈米之後，3奈米也預計在明年試產，2奈米也在規劃中，劉佩真認為，台積電投入高額資本支出，維持在先進製程上的領先，至少在未來3~5年，三星還是難望其項背。

台積電 三星 奈米

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