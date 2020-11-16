外資看好廣達今年獲利 激勵股價勁揚逾6%

廣達（2382）第3季財報優於預期，董事長林百里看好未來宅經濟將持續，帶動外資圈力挺，港系外資、日系外資看好今年廣達獲利增長，其中，港系外資維持「買進」評等，給予廣達目標價107元，激勵今（16）日股價開高走高，午盤最高來到76.3元，漲幅近6.5%。

廣達第3季稅後純益78.71億元，季增25.9%、年增81.5%，不僅創單季新高，第3季每股純益（EPS）2.04元，是近20年來高點，幾乎比去年同期1.13元倍增；前三季稅後純益167億元，已經超過去年全年159.4億元。

港系外資指出，廣達在PC與伺服器需求帶動下，2020年獲利有望勁揚44%，並看好2021年獲利將年增12%，維持「買進」投資評等與目標價107元。

日系外資認為，廣達今年第3季財報優於預期，故將2020年、2022年每股盈餘預估值分別調高5%至6.31元、6.71元，重申「優於大盤」評等，不過，為反映新台幣升值及研發費用較高，將2021年每股盈餘預估值下修0.3%至6.4元，目標價從88元調降到85元。

廣達第3季筆電出貨達1,830萬台，季增26.2%、年增近97%，近乎翻倍，也創單季新高，今年前十個月出貨達 4,610萬台，已超越去年全年；今年筆電出貨預估6,000萬台，明年出貨比今年高。

展望2021年，廣達副董暨總經理梁次震表示，今年的業績從下半年才開始成長，明年上半年應該可以保持今年下半年旺季的水準，筆電全年出貨量將比今年高。