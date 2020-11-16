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鄧振中：我爭取加入CPTPP的努力 獲多國歡迎

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

針對「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）參與談判進度，行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，今（16）日表示我方對此的努力得到多國歡迎，將待CPTPP訂出更清楚入會規範後，參考他國意願、申請入會國的做法，進行下一步。

2020年的APEC，蔡總統指派台積電創辦人張忠謀再度擔任領袖代表，而將在今晚登場的雙部長會議，將由行政院經貿談判辦公室總代表鄧振中、國發會主委龔明鑫代表出席，鄧振中在會前記者會上，於回答媒體提問時做出上述表示。

鄧振中說，CPTPP成立至今，尚有四個會員國尚未批准，目前CPTPP有一大原則，就是鼓勵願意接受高標準的國家來參與作為會員，但要承諾接受其高標準，以及嚴謹遵守高程度開放、規則。

鄧振中說，台灣對上述要求都清楚表示有意願，目前來看，符合上述標準進度較快的國家，包含台灣、英國，而泰國也就此已有相當程度的準備，不過CPTPP尚未接受新會員，目前都是與現有會員國在聯繫。

鄧振中強調，台灣的努力得到很多國家歡迎，也希望能與我方保持聯繫，因此我方將待CPTPP訂定出更清楚的入會規範後，屆時將參考他國意願，以及申請入會國的作法，再行下一步動作。

鄧振中 CPTPP 台積電

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