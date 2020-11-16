APEC雙部長會議今晚登場 龔明鑫：台灣願做出更多貢獻

亞太經濟合作會（APEC）雙部長會議即將在今（16）日登場，國發會主委龔明鑫表示，他將在本次會議上表達的意見，主要包括在新冠肺炎疫情衝擊下，我國經濟仍因防疫、紓困、振興措施實施，維持良好表現，台灣也願做出更多貢獻。

本次APEC，蔡總統指派由台積電創辦人張忠謀再度擔任領袖代表，而今晚登場的雙部長會議，則由行政院經貿談判辦公室總代表鄧振中、龔明鑫代表出席，鄧、龔與外交部發言人歐江安、外交部國組司司長陳龍錦等人，召開會前記者會說明相關事宜。

龔明鑫表示，蔡總統對代表團的期許，第一是希望可再次宣示台灣在防疫上願做出更多貢獻，並讓國際社會了解我國作出的努力與成果；第二，是希望代表團能達成與各國的連結，並鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

龔明鑫說，本次APEC主辦國為馬來西亞，主題為「優化人民潛力，共享繁榮未來」，並以「強化貿易與投資之論述」、「透過數位經濟與科技促進包容性經濟參與」及「驅動創新永續」三大優先議題領域作為支柱。

龔明鑫表示，在本次雙部長會議中，第一場次主題為「強化貿易與投資之論述」，將由鄧振中代表，第二場次「透過數位經濟與科技促進包容性經濟參與」，將由他本人作為代表，在會中發言。

龔明鑫說，他的發言包含三大部分，第一，是表達疫情雖對經濟造成很大衝擊與影響，但我國經濟仍維持很好表現，而疫情對全球經濟甚至健康生命安全等造成威脅，但台灣因防疫、紓困、振興措施實施得宜，也成為世界上少有今年經濟成長率仍維持成長的國家。

第二，蔡總統期許要表達我國院在能顧及防疫前提下，願在全世界做出更多努力，如本次疫情凸顯出如何運用數位科技、提供高品質與可及的數位健康服務及產品的重要性，這部分包含資通訊、醫療產業，都是我國長期的優勢，因此將表達台灣願在此議題做出貢獻。

第三，在包容性經濟參與，近年APEC強調以人為本，持續強調對青年、婦女、老人與身障等包容性發展為議題，他這次會聚焦在婦女部分，根據去年APEC做出的共同倡議，針對婦女與包容性成長議題再次提出呼籲，並強調婦女在職場上的協助這塊。