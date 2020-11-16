賀！日月光五度榮獲道瓊永續領導者殊榮

日月光投控（3711）宣布連續第5年榮獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」領導者(DJSI Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry Leader)殊榮，為台灣首家於全球半導體封測業五度蟬聯企業領導者的公司。

同時，日月光是台灣唯一榮獲三次國際碳揭露專案(CDP)A List與連續5年入選英國富時社會責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)之企業。日月光向外界證明在不斷提升產業國際競爭力之餘，更結合永續理念與企業營運策略，實踐日月光永續經營的正面影響力。

在道瓊永續指數的表現上，日月光除了在全球半導體及半導體設備產業中獲得最高分外，在23個子項目中的「客戶關係管理、資訊安全/網絡安全與系統可用性、環境報導、產品責任、企業公民與慈善事業」等共9個項目，取得該群組領先地位。

今年全球共58家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐世界指數成份股，最後僅7家企業入選。日月光自2016年至今，除了連續五年入選「世界指數(DJSI World )」與「新興市場指數(DJSI Emerging Markets )」之成份股外，更五度獲得「半導體及半導體設備產業組」產業領導者殊榮。

日月光投控張虔生董事長表示，在疫情蔓延影響全球景氣與充滿不確定性之際，我們仍持續繳出亮麗的成績單，公司獲利穩定成長，今年前3季營收年增 15%。身為全球封測產業的領導者，除積極使永續文化在組織內部擴散，規劃長期的永續藍圖外，我們未來將以更積極、更正面的態度，為整個產業走向永續經營盡最大的努力。

吳田玉營運長表示，日月光自2015年投入規劃與建置智慧工廠，以「自動化」、「高異質性機器設備整合」與「高異質性微系統封裝整合」三大主軸，實踐客戶、供應商與日月光製造流程的三維度異質整合，帶動整個半導體封測產業的升級與創新。日月光期許透過異質整合，結合永續經營與新應用市場開發，實現日月光改變人類生活與福祉的影響力。