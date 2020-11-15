中華電信員眷集團婚禮 11年來已促成逾550對佳偶良緣

中華電信（2412）今（15）日於圓山大飯店舉辦「中華電信109年員眷集團婚禮」，由中華電信董事長謝繼茂親自擔任證婚人，與分別擔任男、女雙方主婚人的總經理郭水義、職工福利委員會主任委員洪秀龍，為80對新人獻上祝福。中華電信11年來已促成超過550對佳偶，為員工建立美滿家庭打氣，落實中華電信身為「幸福企業」的宗旨。

謝繼茂表示，員工是公司的重要資產，更是讓企業、品牌能夠永續經營，不可缺少的核心角色。在中華電信這個大家庭裡，唯有讓員工擁有認同感及幸福感，才能進一步將這份幸福傳遞給身邊的每一個人，進而傳遞給顧客，成就幸福企業的初衷。

中華電信今天為80對新人打造浪漫婚禮，在司儀的引導下新郎、新娘重溫求婚場景，雙方交換戒指，共許幸福人生的新階段。今天到場的新人們各自有著浪漫動人的愛情故事，中華電信同仁工作之餘也充實自己、培養興趣，積極進修、參加社團活動，而美滿的姻緣也就這樣悄悄來到。

上半年度受疫情影響，許多新人的結婚計劃不得已向後推延，今日能順利舉辦婚禮，讓在場賓客備感幸福的難能可貴，中華電信也因應防疫政策，提供與會者醫療口罩，守護現場每一位新人與親友的健康。今日集團結婚現場，新人們除了有來自董事長親自證婚的重量級祝福外，公司還贈送每對新人價值破萬元的「光世代家庭幸福組合」一年份，以及公司與職工福利委員所致贈的新婚賀儀。