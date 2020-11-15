黃仁勳獲頒名譽博士學位 張忠謀親自錄製引言祝福

NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳，今（15）日獲臺灣大學頒發名譽博士學位，以表彰他在人工智慧（AI）與高效能運算領域的重要貢獻；黃仁勳透過預錄影片表達感謝並接受此殊榮，台積電創辦人張忠謀博士則親自錄製引言，祝福這位臺大最年輕的名譽博士之一。

黃仁勳先生於1999年開創出具革命性的GPU，不僅定義現代電腦繪圖技術，更徹底改變平行運算的世界；如今，透過GPU深度學習，成功將NVIDIA轉型成為一間AI運算公司，為世界開啟AI領域的大門，並為當今各運算領域的發展與研究帶來前所未有的突破。

在黃仁勳的帶領下，NVIDIA 一路締造多項紀錄；2010 年推出全球最快的超級電腦Tianhe-1A、2011年全球GPU出貨突破10億顆、2016年推出引領AI革命的Pascal架構，並打造全球首款深度學習超級電腦、2018年推出開創光線追蹤世代的Turing架構、2020年則推出歷代GPU中，最大效能躍進的Ampere架構，並成功收購專精於高效能互連技術的Mellanox公司。

今年受到疫情的影響，臺大同步線上直播校慶與名譽博士頒獎典禮，而遠在美國的黃仁勳也特地身穿臺大贈予的學位袍預錄一段影片，親自表達對臺大的感謝並接受此殊榮。

黃仁勳表示：「很榮幸能獲頒臺大名譽博士學位，這項榮譽也相當於對 NVIDIA 數以千計成就的認可。我們開創了 GPU 和加速運算，很幸運地建立起現代電腦繪圖產業，並讓高效能運算普及化，這是人工智慧的起點，也成為這個世代最強大的技術與工具。如今，人工智慧已成為能編寫軟體的軟體，並以驚人的速度顛覆每一個產業。」

同樣身為臺大名譽博士，並與黃仁勳交情深厚的張忠謀博士也特地錄製一段影片，不僅讚許黃仁勳為一位非凡的領導者，更分享NVIDIA與台積電在過去超過20年的合作關係下，皆創造傲人的成績並蓬勃發展。

張忠謀博士在祝福影片中表示：「黃仁勳為臺大最年輕的名譽博士之一，如果他和我工作一樣多年，他將至少還有 30 年的職業生涯。我很確定，在接下來的幾十年裡，我們將可以期待黃仁勳的偉大成就。」