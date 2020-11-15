快訊

丁怡銘牛肉麵事件 北市警：受理一民眾告發案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃仁勳獲頒名譽博士學位 張忠謀親自錄製引言祝福

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳獲臺灣大學頒發名譽博士學位。圖／輝達提供
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳獲臺灣大學頒發名譽博士學位。圖／輝達提供

NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳，今（15）日獲臺灣大學頒發名譽博士學位，以表彰他在人工智慧（AI）與高效能運算領域的重要貢獻；黃仁勳透過預錄影片表達感謝並接受此殊榮，台積電創辦人張忠謀博士則親自錄製引言，祝福這位臺大最年輕的名譽博士之一。

黃仁勳先生於1999年開創出具革命性的GPU，不僅定義現代電腦繪圖技術，更徹底改變平行運算的世界；如今，透過GPU深度學習，成功將NVIDIA轉型成為一間AI運算公司，為世界開啟AI領域的大門，並為當今各運算領域的發展與研究帶來前所未有的突破。

在黃仁勳的帶領下，NVIDIA 一路締造多項紀錄；2010 年推出全球最快的超級電腦Tianhe-1A、2011年全球GPU出貨突破10億顆、2016年推出引領AI革命的Pascal架構，並打造全球首款深度學習超級電腦、2018年推出開創光線追蹤世代的Turing架構、2020年則推出歷代GPU中，最大效能躍進的Ampere架構，並成功收購專精於高效能互連技術的Mellanox公司。

今年受到疫情的影響，臺大同步線上直播校慶與名譽博士頒獎典禮，而遠在美國的黃仁勳也特地身穿臺大贈予的學位袍預錄一段影片，親自表達對臺大的感謝並接受此殊榮。

黃仁勳表示：「很榮幸能獲頒臺大名譽博士學位，這項榮譽也相當於對 NVIDIA 數以千計成就的認可。我們開創了 GPU 和加速運算，很幸運地建立起現代電腦繪圖產業，並讓高效能運算普及化，這是人工智慧的起點，也成為這個世代最強大的技術與工具。如今，人工智慧已成為能編寫軟體的軟體，並以驚人的速度顛覆每一個產業。」

同樣身為臺大名譽博士，並與黃仁勳交情深厚的張忠謀博士也特地錄製一段影片，不僅讚許黃仁勳為一位非凡的領導者，更分享NVIDIA與台積電在過去超過20年的合作關係下，皆創造傲人的成績並蓬勃發展。

張忠謀博士在祝福影片中表示：「黃仁勳為臺大最年輕的名譽博士之一，如果他和我工作一樣多年，他將至少還有 30 年的職業生涯。我很確定，在接下來的幾十年裡，我們將可以期待黃仁勳的偉大成就。」

黃仁勳 NVIDIA

延伸閱讀

鄭崇華、黃仁勳獲頒台大名譽博士

新聞眼／張忠謀憑這點 再任APEC領袖代表

再任APEC領袖代表 張忠謀：台灣有充分的準備及實力

黃仁勳：輝達買安謀 引進AI強化晶片設計生態系

相關新聞

鄭崇華、黃仁勳 獲頒台大名譽博士

台灣大學今天舉行92周年校慶，頒發名譽博士給台達電創辦人鄭崇華和NVIDIA執行長黃仁勳。出席典禮的鄭崇華致詞表示，台達...

黃仁勳獲頒名譽博士學位 張忠謀親自錄製引言祝福

NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳，今（15）日獲臺灣大學頒發名譽博士學位，以表彰他在人工智慧（AI）與高效能運算...

台達創辦人鄭崇華 獲頒台大榮譽博士

電源大廠台達電創辦人鄭崇華今（15）日獲台大頒授名譽博士殊榮。鄭崇華指出，感謝校長及各位評選委員的肯定，給自己這項莫大的...

繼仁寶後 廣達、華碩今年也將取消尾牙

新冠疫情持續延燒，加上各公司駐外幹部、員工人數眾多，考慮冬季疫情，科技大廠廣達、仁寶、華碩、宏碁等今年將不會舉行大型的全...

道瓊永續指數評比／台達電減碳 連十年入選

台達電子以具體行動因應氣候變遷的嚴峻挑戰，在全球領導企業高度競爭的2020年道瓊永續指數（Dow Jones Susta...

三大電子代工廠 唱旺Q4

新冠肺炎疫情導致宅經濟效益持續發燒，三大代工廠鴻海、和碩、廣達不僅今年前三季獲利表現繳出近年來最佳表現，也樂觀看好未來營...

國巨明年調薪 幅度將勝往年

國巨前三季獲利92.72億元，每股純益20.03元，法人看好國巨集團今年獲利有機會創歷史次高；外界關注國巨是否跟進台積電...

國巨深耕台灣 建構高階基地

國巨集團昨（14）日在高雄舉行大發三廠動土典禮與成大共同研發中心揭牌儀式，董事長陳泰銘表示，高雄大發三廠完成後，集團產能...

陳泰銘：國巨春節前訂單無虞

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘昨（14）日表示，集團產能利用率約八成，會緩慢爬升，目前看來明年農曆年前訂單無虞。至於與鴻海...

國巨高雄建廠 6成產能留台

被動元件龍頭廠國巨高雄大發三廠昨天動土，集團董事長陳泰銘表示，共斥資二五五億元，可望帶來數千個工作機會，是國巨布局全球後...

打造亞灣區5G AIoT創新園區 陳其邁揭月底成軍

高雄市積極推動產業轉型及布局5G AIoT的發展，市長陳其邁今天預告在亞洲新灣區會打造台灣第一個端對端、最完整的試驗場域...

聯電入選2020道瓊永續性指數DJSI 2500家企業脫穎而出

晶圓代工廠聯電（2303）致力永續發展的推動，以環境、社會、治理三面向的卓越績效表現，2020道瓊永續性指數DJSI今（...

熱門新聞

史上最高！理專A走近3億 台新回應：已報檢警偵辦

RCEP今簽署 牽動台灣經貿

RCEP協議生效 台商面臨痛苦適應期

陳泰銘：國巨春節前訂單無虞

未加入RCEP產業衝擊大 工具機業望美中台3方關係緩和

台灣未加入RECP恐遭排擠 國民黨籲蔡別再吃道歉牛肉麵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。