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台達創辦人鄭崇華 獲頒台大榮譽博士

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導
台達創辦人鄭崇華(左)獲台大榮譽博士。圖／台達電提供
台達創辦人鄭崇華(左)獲台大榮譽博士。圖／台達電提供

電源大廠台達電創辦人鄭崇華今（15）日獲台大頒授名譽博士殊榮。鄭崇華指出，感謝校長及各位評選委員的肯定，給自己這項莫大的鼓勵，也要感謝台達全體同仁、支持台達的客戶與供應商等夥伴，有大家的同心協力與支持，台達才能走到今天的規模，而在我背後最重要的，更是因為有了家人的扶持，多年來我也才能全心投入工作、經營事業。

鄭崇華表示，當自己得知台大即將頒發這個名譽博士學位時，我第一個聯繫並邀請的人，就是劉炯朗校長，他是我最敬佩的學長，多年來一直默默地支持我，每當台達或我個人獲得各個領域的肯定時，他總是為我高興、給我鼓勵和祝福。當時他還告訴我，能夠獲得台大的名譽博士，是非常不容易的一件事，只可惜，這次他沒有辦法跟我分享這份榮耀了，而劉校長博學多聞，卻謙沖為懷，終其一生都在推廣知識、作育英才、造就他人，是一位真正美好的君子。

鄭崇華強調，我們長期受惠於台大所培育出來的優異人才，能在社會各個領域做出傑出的貢獻，在台達的台大校友表現也都十分傑出。事實上，我們跟台大早在數十年前就開始有許多深入的合作，例如曾經透過基金會，與機械系合作開發太陽能車以及電動車的計畫，在當時這是非常前端的創新題材，因此不但獲得許多寶貴的經驗，也吸收了許多參與計畫的優秀人才，讓我們後來在再生能源領域和電動車領域都得到很好的進展與幫助。

據悉，台達電現階段與台大還有多項合作計畫積極進行中，包括智慧製造、深度學習演算法，還有工業自動化的馬達設計、電動車動力系統與測試平台，以及光學醫療實驗設備等。

鄭崇華於1971年創立台達電，當時他看到國內電子業界對關鍵零組件的需求，因此初期從內銷供應電視機零組件做起，後來業務迅速成長，到了80年代，順應個人電腦市場的興起，並且開發出效率高且輕薄短小的Switching Power Supply。1983年台達的交換式電源供應器正式供應客戶，成為個人電腦及其它各種電器都需要的核心零組件，經過長期持續的努力，台達的產品轉換效率不斷提升，到了2000年，所有的電源產品效率都超過90%，幾乎全球的電腦品牌都是台達電源產品的客戶。

台達電 台大 鄭崇華

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