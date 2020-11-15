陳泰銘：國巨春節前訂單無虞

經濟日報 / 記者李孟珊／高雄報導
國巨大發三廠昨天動土，冠蓋雲集，左起為國巨董事長陳泰銘、高雄市長陳其邁、經濟部長王美花與經濟部工業局長呂正華。記者王昭月／攝影
國巨大發三廠昨天動土，冠蓋雲集，左起為國巨董事長陳泰銘、高雄市長陳其邁、經濟部長王美花與經濟部工業局長呂正華。記者王昭月／攝影

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘昨（14）日表示，集團產能利用率約八成，會緩慢爬升，目前看來明年農曆年前訂單無虞。至於與鴻海策略聯盟，國巨可協助鴻海深耕車用零組件解決方案。

國巨昨日在高雄舉行大發三廠動土典禮及與成功大學共研中心揭牌儀式，會後陳泰銘接受媒體採訪，論及集團營運表現時表示，在招工不易狀況下，目前集團產能利用率約在八成，會持續往八成以上緩慢爬升。

陳泰銘強調，在訂單能見度部分，農曆年前訂單無虞，不過長期來看沒辦法預估，明年狀況還看不清楚，但集團有些訂單較長期，會盡量趕工符合客戶需求；庫存天數目前仍低於60天， 大概在明年農曆年前沒有機會補上來。

談論車市復甦概況，陳泰銘分析，今年以來受新冠肺炎疫情影響，車市在2月急凍，不過5至6月時很多政府開始考慮到經濟活力，因此現在各車廠幾乎全面開工， 汽車銷售復原動能相當不錯。

至於國巨與鴻海策略合作的方向，陳泰銘表示，鴻海的「3＋3」布局策略，汽車、自動化是主軸策略之一，不過在汽車領域，有許多技術性問題要解決，國巨旗下基美在車用電子應用有百年歷史，不管在散熱、耐溫方面， 基美累積很多經驗，因此國巨可以在車用零組件部分提供鴻海更好的解決方案。

陳泰銘說，鴻海目前使用的被動元件方案都是日本和歐美等海外公司，可能受地緣關係，沒有辦法就近服務，加上還有語言和文化差異，國巨文化相近，可提供國際觀和迅速解決方案，對鴻海來說是互補的；當前產業分工愈來愈專業，只要台灣業界走向汽車、工業、醫療、航太等領域， 國巨便可提供具價值經驗的相關方案。

市場關注國巨是否有進一步併購計畫，陳泰銘回應，國巨「不會隨便買」，策略上若技術、產品、通路可挹注全球化布局，都會列入考慮；他也認為，國巨集團產品線還有補足的空間。

圖／經濟日報提供
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國巨 鴻海 陳泰銘

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