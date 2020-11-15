國巨深耕台灣 建構高階基地

國巨集團昨（14）日在高雄舉行大發三廠動土典禮與成大共同研發中心揭牌儀式，董事長陳泰銘表示，高雄大發三廠完成後，集團產能占比將有六成在台灣，超過海外產量總和，落實以台灣為中心，布局全世界的營運策略。

陳泰銘指出，大發新廠是為了建構高階生產基地及研發中心，國巨將世界各地資源、技術、製程，在台灣做一個全球性整合，將以台灣為生產及研發重心，因應高階車用、工業、醫療、航太、5G／IoT發展所需。

國巨昨天的典禮由陳泰銘主持，並邀請經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、成功大學校長蘇慧貞等貴賓，展現國巨回台擴大投資，持續執行「根留台灣、布局全球」的策略。

國巨近年展開一系列在台投資活動，將利基型及高端產品產能擴大在台生產，除大發新廠，並將加碼投資高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線以提升量能及優化產品組合。

此外，國巨集團與成功大學成立共同研發中心，結合科技部專案計畫，投入被動元件前瞻技術開發，培育人才及產學合作。

未來，國巨將整合集團基美、普思、奇力新、同欣電、凱美等高階關鍵零組件技術，將高階技術發展根留高雄，強化國巨在全球被動元件的領先優勢。

大發三廠2022年完工產能全開後預估MLCC月產能達200億顆，加上目前月產能600億及基美約200億顆，屆時集團滿載可突破千億顆。