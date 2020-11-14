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國巨今年營運佳 陳泰銘：員工調薪幅度可望優於往年。

經濟日報 / 記者李孟珊／高雄即時報導

國巨（2327）今年前3季獲利92.72億元，每股純益20.03元，法人看好國巨集團今年獲利有機會創歷史次高；國巨營運繳出亮眼成績單，外界關注國巨是否跟進台積電調薪的腳步？國巨董事長陳泰銘表示，國巨是高度國際化的集團，每年有固定的員工調薪機制，也有激勵獎金機制，預期明年為員工調薪幅度可望優於往年。

關於留才的看法，陳泰銘認為可以從幾個角度來看，第一是所得條件薪資條件．第二是生活環境，第三則是交通，陳泰銘強調，年輕人若想尋求一個很有成就感的工作，國巨會是一個非常好的選擇，直言「選公司．不一定要選產業」。

陳泰銘說明，國巨是非常高度國際化的公司，有調薪機制和升遷制度，甚至有輪調、派駐海外工作的機會，包括歐洲、美國、日本等；由於普思、基美原生就是美國公司，因此當員工去美國就是跟美國人工作， 而不是去美國跟台灣人工作，這樣能更了解美國市場和文化。

國巨 陳泰銘

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