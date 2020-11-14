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國巨集團與成大共研中心合作 強化被動元件技術

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影。
國巨董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影。

國巨集團（2327）與成功大學共同研究中心，配備最新進的高解析穿透式電子顯微鏡及相關奈米陶瓷粉末的分析設備，整合集團內包括基美、普思、奇力新、同欣電等的技術能量，強化材料及產品技術的開發，讓國巨集團在全球被動元件產業的持續保持領先地位。

國巨指出，共研中心的成立為泛國巨集團各產品線的研發技術平台，與成大合作創造一個長期共同研發交流環境，國巨集團至少投入五千萬於共研中心，加強於學術界的合作。

國巨董事長陳泰銘表示，以前覺得學術跟產業，只能夠僅止於交流，不過自從和成功大學蘇慧貞校長幾次的懇談之後，陳泰銘認為，學術跟產業事實上是可以融合在一起，同時互相實現各自的目標和理想。

陳泰銘強調，國巨經過這幾十年來，擁有各地的技術研發中心和生產製造基地，累積很多經驗，包含車用電子、5G、 IOT等，國巨在汽車車用電子部分，更是耕耘了數十年，而在這一兩年，加入國巨集團大家庭的包含普思、基美等，且基美是一個有101年歷史的公司，客戶幾乎遍布全世界，要積累這樣的技術，是非常不容易的。

因此在泛國巨集團的技術能量下，再加上成功大學人才濟濟，國巨提供包括生產線、現場的實驗、製造、製程，與成功大學一同做更深入、更實際的互動，陳泰銘深信，會見到很好的成果。

國巨進一步說明，國巨、基美、成大透過共研中心平台，能攜手開發汽車及5G應用的MLCC技術，強化國巨特殊MLCC的產品規格及市場的覆蓋率。

國巨 陳泰銘

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