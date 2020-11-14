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NB逢近十年來最佳 華碩今年忍痛取消尾牙
繼仁寶（2324）開第一槍， 宣布由於疫情考量，群聚活動不安全，已宣布取消今年尾牙餐會後，今年因疫情引發的宅經濟而大發利市的品牌華碩（2357）也跟著宣布將取消尾牙，甚至連內部小型聚會也建議取消，至於會不會有員工期待的抽獎活動，華碩則表示，相關的活動會再規劃，但是楷模選拔會照常辦理。
目前除了華碩之外，代工廠像是仁寶、廣達已經證實不舉辦尾牙，廣達昨日召開法人說明會，董事長林百里證實暫停舉辦集團尾牙，改為各部門自行辦理，主要考量聚會人數太多，可能帶來疫情相關風險，但仍會舉行抽獎。廣達成為繼仁寶之後，第二家決定停辦尾牙的代工大廠。林百里表示，員工都很體諒公司這個決定，也認為安全比較重要。
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