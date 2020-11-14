台積電大幅調薪 謝金河：護國神山又進一步影響全台灣

台積電昨天證實，明年起將在台灣進行結構調薪，幅度達20%。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，台積電大方宣布調薪，一口氣調升20%，公司把每年分紅及整體薪資結構做了一次大調整，讓台積電薪資在全球半導體產業更具競爭力，而這個動作也可以引來產業帶動加薪的效應，這個效果遠遠大過每年吵來吵去的最低工資審議，這個護國神山在關鍵時刻的決策，又進一步影響全台灣。

謝金河說，台積電大幅加薪，市場正常的反應是薪資調升，一定會影響台積電獲利，股價勢必下跌，這是合理的推斷。他今天先看台積電ADR的表現，嚇了一跳；tsmc上漲3.79%，股價收在93.22美元，市值達4834.46億美元，看起來台積電市值準備挑戰5000億美元。這個大巿值僅次於美國FAAMG、中國的阿里、騰訊，還有巴菲特的柏克夏A股，是全球第九大市值企業。

謝金河說，台積電ADR大漲，也拉大了與台股的溢價。在美國上市的存託憑證（ADR），一股表彰五股台積電，以台積電周五收盤價462元來計算，還原ADR的價格只有81.05美元，美國的ADR比台灣的股價溢價13%以上，也就是說，在美國買台積電比台灣貴13%，這會形成一個套利機制，或許美國的ADR會照亮台灣的台積電股價，也許下周一台積電在平台整理四個月後，有機會衝過7月的466.5元天價。

「台積電牽動的效應真大」，謝金河表示，今年台灣的半導體產業獲利大幅提升，聯電第三季創下91.06億元的新高，聯發科一季大賺132.51億元，EPS8.33元，前三季EPS16.46元，已超過去年全年，眾多IC設計公司都交出非常亮眼成績，這個從台積電連結出來的熱效應，威力真大。